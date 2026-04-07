Galicia arrasa en Netflix con 'Clanes' y deja una gran duda: ¿Habrá temporada 3?

La nueva -y esperada- segunda temporada de Clanes se estrenó el pasado 3 de abril en Netflix. Apenas un par de días después, son muchos los seguidores de una de las series recientes más exitosas del gigante de streaming los que no paran de preguntarse si ya está confirmada o no una tercera temporada.

Si bien todavía no ha pasado el tiempo consensuado socialmente para poder hablar de espóileres sin levantar asperezas, son muchos los fanáticos de la serie que ya devoraron la segunda temporada y coinciden en que ese no puede ser el final, que "quedan muchísimas cosas abiertas".

Como ocurre con cualquier libro o película, y opiniones dispares aparte, la gran duda entre los fans es: ¿habrá temporada 3 o se quedará así la historia?

El punto de partida

La nueva entrega de capítulos parte tres años después de lo ocurrido en la primera temporada y muchas cosas han cambiado.

En los seis nuevos episodios, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico y, esta vez, lo harán en bandos opuestos.

A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, mientras Ana se verá obligada a regresar a Cambados y a colaborar con el clan rival de los Padín. Una decisión que puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez, una de las principales novedades es la incorporación de Luis Zahera, que se une al elenco de actores encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas).

Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

El compostelano Luis Zahera, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Donde se rodó 'Clanes 2'

El rodaje de la segunda temporada de Clanes volvió a tener a Galicia como gran protagonista, en seis nuevos episodios en los que se ampliaron escenarios sin perder su esencia.

El rodaje comenzó el pasado 5 de mayo y se desarrolló durante tres semanas en la zona de Cambados y otros puntos de la comarca del Salnés, que ya fueron lugares clave en la primera entrega, para luego desplazarse a otros puntos de la comunidad gallega.

A estos se sumaron nuevas localizaciones en A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón o Ferrol. Finalmente, la filmación también incluyó localizaciones de la Ribeira Sacra, Castilla y León, Madrid y Dublín.

¿Tendrá temporada 3?

Netflix todavía no ha confirmado la renovación o no por una tercera temporada, lo que eleva la expectación sobre su continuidad entre sus seguidores.

Como suele ocurrir en estos casos, el futuro de la serie dependerá del rendimiento y la acogida que tengan los nuevos episodios tras su estreno.

Con todo, cabe destacar que sus antecedentes son buenos y los números hablan por sí solos: la primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

Tendremos que estar atentos a redes sociales para conocer si Clanes tendrá o no tercera temporada. Y tú, ¿ya te has visto la segunda?