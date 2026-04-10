El acento gallego arrasa en Netflix como un protagonista más de la serie y la película más vistas.

«La presencia de Netflix en Galicia va a ir a más». De esta forma, Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de la plataforma roja en España, Portugal y Turquía, advertía en una entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO --del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN A CORUÑA-- a finales de enero, durante los rodajes en Santiago de la nueva serie Lobo, de lo que estaba por llegar al gigante del streaming.

Poco más de dos meses después, sus palabras cobran mayor sentido ahora que el acento gallego es un protagonista más tanto de la película como de la serie más vistas en España durante la última semana.

'Clanes', serie más vista de Netflix en España durante la última semana. / Netflix

'Clanes', serie más vista de Netflix que acerca el narcotráfico en Galicia

De ello tiene gran parte de culpa la descarga que el pasado 3 de abril realizó en Netflix la esperada segunda temporada de Clanes, serie sobre el narcotráfico en Galicia que, tras situarse durante su primera entrega en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países y ser el título más seguido en 28 estados, regresaba a la plataforma roja con la intención de repetir el éxito obtenido en su estreno el pasado 2024.

Y lo cierto es que Clanes no ha tardado en ser la serie más vista de la semana en España. De hecho, no ha necesitado ni siete días para conseguirlo. Tampoco para figurar en el Top 10 de series más vistas de la semana en países como Portugal, Serbia y Uruguay.

'Clanes', una serie que luce gracias a localizaciones de Galicia y actores gallegos

Un regreso llego de intriga, tensión, alianzas inesperadas, luchas y un escenario emocional mucho más complejo que nos acerca diferentes localizaciones de la comunidad —entre ellas Cambados, A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón, Ferrol, así como puntos de la Ribeira Sacra y la comarca de O Salnés— a través conocidas caras gallegas.

El compostelano Tamar Novas y la madrileña Clara Lago, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Comenzando por la del compostelano Tamar Novas, gran protagonista de Clanes junto a la intérprete madrileña Clara Lago, quienes en esta segunda temporada no solo se ven nuevamente involucrados en el mundo del narcotráfico, sino que continúan con su historia de amor en bandos rivales.

Eso sí, Tamar Novas no es el único actor gallego presente en el regreso de Clanes. Junto a él también se pueden ver a intérpretes de la comunidad como el coruñés Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, la coruñesa María Pujalte, Chechu Salgado, Federico Pérez Rey y los compostelanos Diego Anido y Luis Zahera.

El compostelano Luis Zahera, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Especialmente a este último, Luis Zahera, que desembarca en el papel de Paco El Curilla para cambiar prácticamente el juego tres años después de los acontecimientos sucedidos en la primera temporada.

¿Veremos a todos ellos nuevamente en una tercera entrega de Clanes tras un final tan abierto? Todo depende del rendimiento y la acogida que tengan los nuevos capítulos, aunque, visto lo visto, parece que tendremos Clanes para rato.

'53 domingos', película más vista de Netflix en España durante la última semana protagonizada por el gallego Javier Gutiérrez. / Netflix

El acento gallego, también presente en la película más vista de Netflix

Pero el acento gallego no solo lo podemos encontrar en la serie más vista de Netflix en España durante la última semana, también en 53 domingos, la película con mayor número de visualizaciones en los últimos siete días.

En ella, nos podemos encontrar al gallego Javier Gutiérrez —que el pasado mes de marzo finalizaba los rodajes de la nueva serie de Movistar Plus+, Ardora, en la ciudad de A Coruña y sus alrededores— como protagonista en compañía de actores de la talla de Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez.

Todos ellos nos acercan una comedia dramática que narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.

El actor gallego Javier Gutiérrez, en una escena de ‘53 domingos’. / Netflix

Esta realidad les llevará a tomar difíciles decisiones, como llevar a su padre a una residencia de mayores o enviarlo a vivir con alguno de ellos, durante una reunión familiar que empezará de forma educada pero que, con el tiempo, se saldrá de control de forma divertida a la vez que inesperada.

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Un trabajo del cineasta catalán Cesc Gay que se ha rodado en el Centro de Producción de Netflix ubicado en Tres Cantos (Madrid) y en varias localizaciones del centro de la capital española.