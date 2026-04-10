Con presencia gallega
‘Tu cara me suena’ regresa a la televisión con una famosa gallega entre sus participantes
El popular formato musical vuelve a Antena 3 con su decimotercera temporada
Rodrigo Paz
Tras arrasar en su anterior temporada con más de 1,7 millones de espectadores de media, Tu cara me suena regresa este viernes, a partir de las 22.10 horas, al prime time de Antena 3.
'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 con su temporada 13
Lo hace con una nueva edición, la decimotercera, que reunirá a un nuevo grupo de nueve concursantes famosos dispuestos a demostrar que son los mejores en el arte de imitar.
Entre ellos se encuentran Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
Una famosa gallega, entre los participantes de 'Tu cara me suena 13'
También la gallega Cristina Castaño, actriz conocida por papeles en títulos como La que se avecina, Pratos combidados —serie que fue producida por EL CORREO GALLEGO del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN A CORUÑA— o, más recientemente, el proyecto gallego-portugués Lume.
Por su parte, el catalán Manel Fuentes se volverá a poner al frente de este formato musical del prime time de Antena 3, pero no estará solo acompañando a los participantes. Y es que Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita asumirán nuevamente la tarea de juzgar cada semana de programa las actuaciones de los nuevos concursantes.
En esta nueva edición, Tu cara me suena también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de la plataforma de streaming Atresplayer.
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