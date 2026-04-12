Rodada en Galicia bajo la amenaza de un virus desconocido: Prime Video desvela la temporada final de ‘Punto Nemo’

«Pregúntale cómo se abre esta puerta. Si entramos, palmamos todos. Y si tiene razón. Si hubiera algo ahí dentro, este zumbado nos pondría una alfombra roja para que entráramos». Con estas palabras y bajo escenas de gran tensión en las que no podían faltar explosiones, Prime Video nos descubre la temporada final —la segunda— de Punto Nemo, serie rodada en Galicia y producida por la compañía amesana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films.

¿Cuándo se estrenará la temporada final de 'Punto Nemo' en Prime Video?

Punto Nemo, que llegará a nuestras pantallas el próximo 17 de abril, parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Los tripulantes logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del Planeta.

'Punto Nemo', serie de Prime Video rodada en Santiago y ambientada en Galicia

Un lugar, antes habitado por militares rusos, lleno de misterios y peligros al acecho que, en realidad, se encuentra ubicado en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia gracias a localizaciones como O Grove, la batería militar de Porto Cuaces y, para esta segunda entrega, la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo', en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Espacios en los que se rodaron la nueva tanda de capítulos —cuatro para esta temporada final— de Punto Nemo a finales del pasado año, los cuales han supuesto un auténtico reto físico para actores como Maxi Iglesias.

«He tenido muchos rodajes, pero este, que saca lo mejor que te da Galicia, es el más complejo que he tenido nunca. Humedad, frío, cambios de temperatura, oscuridad, humo, polvo, agua, fuego artificial en lugares angostos, estrechos y de difícil acceso... Todo ello mientras trasladas cuerpos y mueves objetos pesados», señaló el intérprete madrileño, que da vida a un militar experto en mecánica llamado Jota.

Margarida Corceiro y Nüll García, en la temporada final de 'Punto Nemo'. / Ficción Producciones / Prime Video

Un reparto de lujo para adentrarse en el 'Punto Nemo' de Prime Video

Iglesias es uno de los grandes protagonistas de esta serie que el próximo 17 de abril llega a su fin, pero no está solo. Junto a él también podemos encontrar a actores de la talla de Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro, entre otros.

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El final de 'Punto Nemo' llega con una importante novedad

No obstante, la gran novedad de esta nueva tanda de capítulos no está en su elenco, sino tras las cámaras. Y es que Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, se incorpora como director de una temporada final en la que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tendrán que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus desconocido que amenaza con expandirse globalmente.