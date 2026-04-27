‘Land Rober + Show’, mellor programa de entretemento nos premios europeos CIRCOM

O espazo presentado por Roberto Vilar recibirá o galardón en maio nunha gala en Finlandia

A serie ‘Lume’ logra a mención especial do xurado

El cómico y presentador Roberto Vilar, en el plató de ‘Land Rober Tunai Show’ / Jesús Prieto

Rodrigo Paz

Santiago

Land Rober + Show, o espazo do prime time da Televisión de Galicia (TVG), alzouse esta semana co Premio CIRCOM 2026 —galardóns que concede a maior organización europea de televisións rexionais públicas— na categoría de Entretemento.

Así, o espazo presentado polo cómico lucense Roberto Vilar, referente absoluto do entretemento na grella da TVG nas noites de luns a xoves, foi definido polo xurado como un programa de «puro entretemento» polo seu «forte sentido de identidade e altos valores de produción». Ademais, o xurado salientou «un notable nivel de improvisación que engade espontaneidade a un programa vivo, dinámico e auténtico».

Land Rober suma este recoñecemento aos obtidos en distintas edicións dos Premios Mestre Mateo do audiovisual galego e nos Premios Iris de televisión, galardóns nos que foi escollido como mellor programa autonómico no ano 2017.

Pola súa parte, Lume, serie gañadora do I Festival Internacional de Series Ría de Vigo en 2025 que se atopa coproducida pola TVG e a canle portuguesa RTP, recibiu a mención especial do xurado na categoría de drama polo seu tratamento dun importante problema rexional: os incendios forestais que afectan a Galicia e ás áreas veciñas ano tras ano ao mesmo tempo que reflicte a realidade cultural e lingüística da rexión fronteiriza mediante o uso natural do galego, o castelán e o portugués, achegando á historia un forte sentido de lugar e autenticidade. Despois de ser emitida na TVG e na RTP o pasado verán, Lume segue dispoñible na plataforma de streaming AGalega.gal.

  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  2. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  3. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  4. Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, repite en la grada del Burgos entre la afición blanquiazul
  5. Repsol retomará el desmontaje del puerto petrolero de A Coruña a finales de 2027 con el término de su concesión
  6. El peso de la edad y el impacto de la vivienda en Santa Margarita: 'Cada vez hay más ruido y menos gente por la calle
  7. La comunidad migrante de Culleredo ansía una oportunidad: 'Solo quiero poder trabajar y cotizar para labrarme un futuro mejor
  8. María Jesús García, limpiadora y sindicalista de A Coruña: 'Conseguimos subir el sueldo un 5,1% pero seguimos en lucha contra la parcialidad

MotoGP 26 arranca su temporada virtual mientras Saros lleva la ciencia ficción a PS5

Moeve Fútbol Zone 1x23: la jornada 32 de LaLiga a debate con D’Alessandro

España aumenta su gasto militar un 50 % y supera el 2 % del PIB después de dos décadas

Mapfre mejora sus objetivos tras un 2025 de resultados récord

Trucos para gastar menos en el supermercado: lo que la ciencia sabe sobre cómo compramos

