Acaba de llegar a Movistar Plus+ y ya es lo más visto: Una emotiva película sobre esta tradición gallega

Emotiva, pero con grandes dosis de humor. Así se podría definir Rondallas, película del director madrileño Daniel Sánchez Arévalo producida por el noiés Ramón Campos que, tras su paso por las salas de cine a comienzos de año, ahora acerca, a través del streaming —por medio de Movistar Plus+, plataforma a la que acaba de llegar y donde ya es lo más visto—, el mundo que rodea a estas agrupaciones musicales tradicionales gallegas.

Rondallas no es otro proyecto más enfocado en Galicia. Tampoco es el típico largometraje familiar. Y es que detrás de esta película no solo hay una gran labor de documentación, también se puede apreciar esa intención de querer transmitir el amor trasgeneracional por la cultura que se bebe, aquella que persiste frente a cualquier pérdida, así como ese amor por lo aprendido que nos recuerda a los que hemos perdido.

'Rondallas', una película sobre tradición ambientada en un pueblo marinero de Galicia

El filme nos sitúa en 2024. Concretamente, en un pequeño pueblo marinero del sur de Galicia al que dan vida localizaciones de A Guarda y cabo Silleiro. De esos en los que todos conocen a todos y, aunque la vida sigue, está claro que los habitantes del lugar no son los que eran.

De ello tiene la culpa el naufragio de un buque pesquero en aguas del Atlántico Norte que se cobró la vida de siete marineros. Una terrible pérdida que, dos años después, ha sumido a la localidad en el luto más absoluto.

Es evidente que la tristeza persiste entre los protagonistas, los cuales han dejado de sonreír y abandonado todo lo que les unía, saborear la tradición. Pero todo cambia cuando uno de los supervivientes del naufragio, Luis (Javier Gutiérrez), una figura llena de compasión y fortaleza, quiere reagrupar a la rondalla —a la que por cierto da nombre el buque hundido que tantas heridas ha abierto— para recuperar la música y, con ella, una parte de la ilusión perdida.

Javier Gutiérrez es uno de los protagonistas de ‘Rondallas’. / Movistar Plus+

Así, los integrantes de la agrupación musical tradicional se fijan como objetivo regresar al Concurso de Rondallas que cada año reúne a miles de personas en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), aunque, en realidad, lo que está en juego es algo más íntimo y necesario: empezar a mirar hacia delante, reconstruir los vínculos rotos y encontrar una forma compartida de seguir viviendo después de la tragedia.

En medio de todo ese trasfondo, la película despliega numerosas temáticas con sensibilidad y cercanía. Habla de la pérdida de los seres queridos y de la dificultad de sobreponerse al dolor. También lo hace de la presión que sufren los jóvenes para triunfar y del impacto que esa exigencia puede tener en la salud mental sin olvidarse de las relaciones familiares, atravesadas por el cariño, los desencuentros y las heridas pendientes. El alcoholismo es otra de las temáticas presentes en la obra, así como las dificultades para comunicarse en el amor, el furtivismo y la dureza de una vida ligada al mar, donde el esfuerzo no siempre se ve justamente recompensado. Frente a todo ello, la música aparece como una vía de encuentro, una herramienta de cuidado y una forma de sanación colectiva.

Fotograma de 'Rondallas', película de Daniel Sánchez Arévalo producida por el noiés Ramón Campos. / Movistar Plus+

'Rondallas', una película que presta atención por los detalles

Uno de los grandes aciertos de Rondallas es su reparto. Todas las interpretaciones sostienen con verdad una historia que resulta cercana y completamente verosímil. Destaca especialmente Javier Gutiérrez, muy convincente en su composición y en el uso del acento gallego de las Rías Baixas. También brilla Tamar Novas, que sorprende en un registro cómico al que no nos tiene tan acostumbrados, encima del lado de la ley, así como Judith Fernández y Fer Fraga, que aportan frescura, naturalidad y mucha verdad a sus personajes.

María Vázquez, Carlos Blanco, Xosé A. Touriñán, Marta Larralde y Lola López Rodríguez completan el reparto de una película cuyo guion demuestra una notable atención al detalle, pues se incorporan expresiones y giros propios de Galicia sin sonar forzados, y se percibe una documentación cuidadosa sobre el mundo de las rondallas y sobre lo que significa ser rondalleiro. Esa autenticidad se refuerza con la presencia de músicos reales. Y es que la Rondalla Gran Sol, creada para la película, está formada tanto por intérpretes del filme como por rondalleiros de verdad entre los que se encuentra Irene Anta, directora de la Rondalla Santa Eulalia de Mos.

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Tamar Novas, Carlos Blanco y Daniel Sánchez Arévalo en una pausa del rodaje de 'Rondallas'. / Vigo Film Office

'Rondallas', una película rodada en localizaciones del sur de Galicia

Asimismo, los espacios en los que se desarrolla la acción —A Guarda, Tui, cabo Silleiro y Vigo— tienen mucho que contar, pues no son solo un marco bonito, sino una extensión emocional de los personajes: el mar que les da de comer, que les une y que también les arrebata a los protagonistas de una película sobre el duelo, la comunidad y la necesidad de volver a cantar cuando parece imposible hacerlo. Una historia arraigada en Galicia, en sus gentes y en sus tradiciones que encuentra en la música colectiva una forma de resistencia, memoria y esperanza.