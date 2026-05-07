Una serie policíaca ambientada en Galicia: Antena 3 ya prepara su llegada al 'prime time' con el lanzamiento de las primeras imágenes

Antena 3 ya prepara la llegada de su nueva gran apuesta para su horario de prime time —que también estará disponible en la plataforma de streaming Atresplayer—, Ágata y Lola, serie policíaca ambientada en Galicia protagonizada por Eva Martín, conocida por su papel en La Promesa, y Mireia Oriol, a quien ya hemos podido ver en Alma.

Y lo ha hecho publicando las primeras imágenes de una producción de Atresmedia realizada en colaboración con la productora gallega Portocabo (Honor) y dirigida por María Togores (Perdiendo el juicio) y Oriol Ferrer (Entrevías) que se ha rodado, a finales del pasado año, en la ciudad de Vigo y sus alrededores.

'Ágata y Lola', una serie policíaca ambientada en Galicia

Ágata y Lola se centra en la figura de Lola Castro, la inspectora que lidera el grupo de homicidios de la Policía Judicial de Vigo y a la que da vida Eva Martín (Dolor y gloria).

Empática, caótica e impulsiva, suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierten en una excelente investigadora que, a raíz de un caso, muy pronto se comienza a interesar por una compañera con la que empieza a colaborar, Ágata, una joven policía apasionada por la criminología —a la que pone cara Mireia Oriol (Soy Nevenka)— cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo.

Eva Martin, interpretando a Lola Castro, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

Desde entonces, Ágata no solo ha sido diagnosticada de autismo, sino que trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo que la mantiene alejada de la acción.

Sin embargo, Lola, impresionada por sus conocimientos y su manera diferente de pensar, considera que su talento está desaprovechado, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.

Mireia Oriol, en el papel de Ágata, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

El reparto de 'Ágata y Lola', lleno de actores gallegos

Aunque de momento no haya fecha de estreno confirmada, ya se conocen más detalles de la serie, como los ocho episodios de unos 50 minutos de duración media que la conformarán o el elenco de reconocidos actores que la completan.

El gallego Francis Lorenzo, en la serie policíaca de Antena 3 ambientada en Galicia ‘Ágata y Lola’. / Atresmedia

Entre ellos se encuentran Antonio Garrido y los gallegos Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz.

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Además, Ágata y Lola contará con colaboraciones episódicas de reconocidos intérpretes como Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro y los gallegos Nancho Novo y Xoán Fórneas.