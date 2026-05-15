Estrella Galicia cierra un acuerdo internacional con 'Berlín y la dama de armiño', la nueva entrega de La Casa de Papel
La colaboración busca reforzar el posicionamiento de la marca y generar notoriedad con una campaña que llegará a 18 países
Estrella Galicia cierra un acuerdo con la nueva entrega de ‘La casa de papel’, ‘Berlín y la dama del armiño’, que se estrena este viernes 15 de mayo. Se trata de una campaña internacional que llegará a 18 países, entre los que se encuentra el patrocinio en España, Brasil, Reino Unido y Alemania, y que se desarrolla bajo el concepto creativo ‘El arte de la distracción’ para explicar la ambición de la marca para seguir creciendo de manera global. Entre las actividades que se desarrollarán, figuran una intervención durante la final de la Copa del Rey y una lona en Sevilla protagonizada por Berlín.
“Con esta colaboración, Estrella Galicia refuerza su posicionamiento como marca global vinculada a territorios culturales relevantes, consolidando su apuesta por el entretenimiento como plataforma para generar notoriedad, conversación y conexión con nuevas audiencias”, explica la compañía en un comunicado.
La serie ‘Berín y la dama del armiño’, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, retoma la historia de uno de los personajes más icónicos de La casa de papel interpretado por Pedro Alonso, que regresa junto a su banda para ejecutar un plan tan sofisticado como engañoso.
Compuesta por ocho episodios, esta nueva entrega ha sido grabada en localizaciones como Sevilla, Madrid, San Sebastián o Peñíscola y reúne tanto a rostros ya conocidos como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, y a nuevos rostros que se incorporan al reparto como Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.
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