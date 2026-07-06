Borjamina vuelve a la televisión sin los otros dos "Mozos de Arousa": participará en un reality de RTVE

Tras la confirmación de María José Campanario y María del Monte en una información exclusiva de Yotele, medio del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, ahora se ha sabido que la odontóloga, conocida por su matrimonio con Jesulín de Ubrique, hará tándem con la actriz Belinda Washington. Por su parte, la tonadillera ha elegido a la presentadora Rocío Muñoz ('Bailando con las estrellas', 'La bien cantá) para que la acompañe en la segunda temporada del imprevisible recorrido televisado de 'Hasta el Fin del Mundo', el reality de aventuras de TVE que comenzará en los próximos días sus grabaciones.

Este programa, que la televisión pública produce de la mano de Zeppelin TV, está basado en el formato británico 'Race across the world'.

Además, la actriz Elena Ballesteros (conocida por series como 'Periodistas') es la tercera concursante confirmada de esta temporada, según ha conocido en exclusiva Yotele. Participará con su hija Jimena, fruto de su relación con Paco Marín, el que fuera su compañero de reparto en la mítica serie de Telecinco.

Por otro lado, el actor Jorge Sanz también ha cerrado un acuerdo con la cadena pública para recorrer diferentes puntos del continente asiático hasta llegar al final del recorrido, en compañía de su hijo Merlín, que nació de su relación con la bailarina y actriz Paloma Gómez.

Uno de los Mozos de Arousa

Este programa supondrá el regreso a la televisión de Borjamina, que adquirió fama en el programa 'Reacción en Cadena' de Telecinco junto a su hermano Raúl (hoy en día diputado del PP en el Parlamento de Galicia) y su amigo Bruno Vila. Juntos conformaban el trío de los Mozos de Arousa, que batieron todos los récords en su participación con 2,6 millones de euros ganados durante más de 400 programas.

El pasado verano siguieron con su aventura televisiva tanto Borjamina como Bruno, en un programa de fiestas de la Televisión de Galicia que llevaba por nombre 'A Superfesta' que recorría las principales fiestas gallegas de la temporada estival.

En esta nueva aventura su pareja será otro exconcursante de programas televisivos de conocimiento, Miguel Ángel Gómez, que adquirió fama en 'Saber y Ganar' aunque participó también en otros concursos.

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Cierran el casting Benita Castejón y su representante Tony R. y los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pinar.