La nueva tripulación de una serie de 'Star Trek' tiene forma de dibujo animado. 'Lower Decks' es la nueva propuesta de la franquicia galáctica, recientemente estrenada en España a través de Amazon Prime. Llega con con ganas de demostrar que la saga puede ser muy divertida y capaz de reírse de ella misma. Para ello han fichado a Mike McMahan uno de los creadores de uno de los títulos de culto de animación para adultos de mayor éxito de público y crítica en la ficción televisiva actual, Rick & Morty. McMahan ha sido un fan incondicional de 'Star Trek' de toda la vida. Hasta el punto de que es autor de un hilo en Twitter con un listado de episodios imaginarios de una octava temporada de La nueva generación. De esta manera, 'Lower Decks' se mueve entre la parodia y el homenaje al universo trekie. Como 'Rick & Morty' hacía con la ciencia ficción, la serie está lleno de referencias y guiños para el fan de siempre, mientras que por otro lado busca despertar el gusanillo del espectador nuevo para atraerlo a la causa.

El argumento parte de una premisa que ya se planteó en un episodio de la séptima temporada de Star Trek La nueva generación y que se titulaba precisamente 'Lower Decks'. La traducción sería algo así como Cubiertas Inferiores, y en el capítulo se nos mostraba un día cotidiano en la vida de la Enterprise desde el punto de vista de los miembros de menor rango de la tripulación. Hasta hace muy poco, lo habitual es que las series de Star Trek estuvieran protagonizadas por el capitán de la nave. James T. Kirk (William Shatner) en la serie clásica; Jean Luc Picard (Patrick Stewart) en La nueva generación; Benajmin Sisko (Avery Brooks) en Espacio Profundo 9; Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) en Voyager; y Jonathan Archer (Scott Bakula) en Enterprise. Una tradición que rompió Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) en Discovery, serie que ha tenido un capitán nuevo por temporada. El problema es que algunos tienen la sensación de que Michael tiene demasiado protagonismo, pero eso es otra historia. En Lower Decks, los protagonistas serían algo así como los becarios de turno.

En la serie de animación, la acción transcurre a bordo de la nave USS Cerritos. Por curiosidad, busqué el nombre y me encontré con que Cerritos es una localidad costera de California y que forma parte de las llamadas Ciudades de Entrada del Condado Suroriental de Los Ángeles. Un hecho que me parece significativo para el espíritu de la serie porque, pudiendo haber tenido el nombre de cualquiera de las grandes urbes norteamericanas, la nave se ha bautizado con el de una ciudad desconocida para la mayoría de los mortales, pero en el centro de la acción. No hay que olvidar que la sede de la Federación se encuentra en la también californiana ciudad de San Francisco. Hasta con su denominación, se reivindica el papel de los segundones. Porque a la Cerritos jamás le tocará ese sagrado momento de establecer el primer contacto con una nueva civilización alienígena, algo que, como todos los fans de la franquicia galáctica saben, es un acontecimiento de lo más singular. Ellos son más bien del segundo contacto. Tampoco es que sea un spoiler porque ése es precisamente el título del episodio piloto.

La protagonista es la rebelde Beckett Mariner (Tawny Newson), quien en realidad es la hija de la capitana de la nave, Carol Freeman (Dawn Lewis) y se pasa permanentemente la vida desafiando su autoridad. Nunca se toma nada en serio y siempre va probando hasta qué punto puede tensar la cuerda en eso de no seguir las normas. Divertirse y no querer destacar en nada, parece ser su lema. Pero tras su fachada de rebeldía, que solo busca provocar a su madre, al final acaba siendo un personaje tan audaz y al que siempre querrías tener guardándote las espaldas como si fuera el propio Kirk. Beckett es todo lo contrario que su compañero de tripulación, Brad Boimler (Jack Quaid), que es una persona totalmente insegura, con la ambición de ascender rápido lamiendo los traseros que haga falta y babeando en cuanto está cerca de alguno de los oficiales superiores de la nave. Por su parte, D'Vana Tendi (Noël Wells) es la nueva miembro de la tripulación a través de la que conocemos las interioridades de la Cerritos, como si fuéremos un recién llegado. Algo así como Wesley Crusher (Will Wheaton) en La Nueva Generación. Porque Wesley fue algo más que la némesis de Sheldon en Big Bang Theory. El cuarto miembro de este grupo que representa el escalafón más bajo de la nave es Sam Rutherford (Eugene Cordero), un humano con un implante cyborg que todavía está aprendiendo a familiarizarse con esta tecnología y en el aprendizaje del oficio.

Hasta no hace mucho tiempo, la única incursión de 'Star Trek' en el mundo de la animación había sido totalmente olvidable. Que me perdonan los fans de toda la vida, porque sé que tiene sus seguidores, pero (para mí) la serie de animación de los setenta que continuó la serie clásica fue un auténtico dolor. A alguno le pudo saciar el gusanillo durante los años en que 'Star Trek' dejó de tener nuevas entregas y hasta que llegaron las películas de la gran pantalla, pero la narración era bastante plana y la animación muy chusca. Parece que la experiencia de 'Lower Decks' ha ido bastante bien porque la CBS ya ha dado luz verde a una segunda temporada. Mientras que Alex Kurtzman, el actual mandamás de la franquicia, ha encargado un nuevo título para el canal de animación Nickelodeon: 'Star Trek: Prodigy'. El aliciente de la serie es que estará protagonizada por la capitana Janeway (¿o será almirante en estos episodios?), por lo que podremos disfrutar de nuevas aventuras de su personaje tras su regreso al cuadrante Alfa, después de estar siete años perdida en el cuadrante Delta con su tripulación de la Voyager intentado volver a casa. Los responsables de este proyecto de animación por ordenador que verá la luz a lo largo de este año son los hermanos Kevin y Dan Hageman, los responsables de esa película de la que nadie esperaba nada y se convirtió en una sorpresa en el género en 2014 como fue 'The Lego Movie'. Y es que hay que ponerse las pilas, porque la franquicia rival de Star Wars ha anunciado hasta diez nuevos títulos, entre series y películas, para los próximos años. Algunas de ellas también serán de animación. Sobre todo ahora que 'The Mandalorian' ha integrado en el canon a las anteriores series de dibujos animados de 'The clone wars'.

En 'Lower Decks' podemos estar preparados para encontrarnos con lo inesperado en cada episodio. Mosquitos cuya picadura puede convertir en zombie a quien la sufre, hologramas malvados y muchos cameos y guiños de personajes de La nueva generación y otros títulos de la franquicia conforman un guiso muy divertido. Al final la serie ha resultado ser todo un homenaje con alma de fan de los títulos de trekies de los noventa y que los nuevos herederos parecían estar dejando de lado. Hasta Picard en su regreso se encontraba con que la Federación para la que luchó había abandonado sus ideales; mientras que la Discovery viajaba hacia un futuro en el que ésta organización prácticamente estaba diezmada. Cuando parecía que la utopía y ese futuro optimista en el que soñaban los fans de 'Star Trek' estaban siendo enterrados, ha venido una serie que se supone que era de segunda para ponerlo todo en valor. Y así es como 'Lower Decks', se convirtió en una serie de primera.