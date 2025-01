El inmerecido tropiezo de 'Star Wars: Skeleton Crew'

Tras el fracaso de 'The Acolyte', 'Skeleton Crew', o Patrulla Perdida como se la ha bautizado en España, venía a ser el soplo de aire fresco que la franquicia de Star Wars necesitaba para seguir ampliando su mitología en los servicios de televisión en 'streaming'. Sin embargo, los resultados de las audiencias parecen indicar que la acogida no ha sido tan buena como se esperaba. Aunque las críticas en general han sido positivas, el público no ha terminado de responder. En estos tiempos en los que tanto se miran los resultados a corto plazo, quizá sea precipitado intentar sacar ahora conclusiones de estos datos. Es normal que algunos espectadores esperen a que termine la temporada al completo para verse la serie de una tacada. Puesto que la primera temporada acabó el pasado miércoles, habrá que ver si las cifras remontan durante este fin de semana. La triste realidad es que ya hay muchos que están sentenciando que la nueva serie ha sido otro fracaso que añadir a la lista. Y eso que tenía un tono diametralmente opuesto al de 'Acolyte', cuya propuesta ya desató la ira de los 'haters'.

Con 'Skeleton Crew' giramos hacia un concepto más clásico y que bebe de la trilogía original, aunque con unos personajes totalmente nuevos. La serie iba dirigida hacia un público mucho más familiar y con una fuerte carga de nostalgia ochentera. Hasta el punto de que se la comparaba con 'Los Goonies', un filme que se ha convertido ya en referencia para todas aquellas películas o series que intentan homenajear esa década. Skeleton crew tiene homenajes a la cinta de Richard Donner, sí, pero también a muchas películas de esa época en especial todas aquellas que tenían el sello de Steven Spielberg. Una combinación con la que Netflix dio la campanada en su momento con el estreno de 'Stranger Things', cuya temporada final es uno de los estrenos más esperados de este 2025.

El argumento de 'Skeleton Crew' es muy sencillo: un grupo de niños perdidos en el espacio intentando volver a casa, que es un planeta que se ha borrado de los mapas y del que nadie en la galaxia conoce su ubicación. Puestos a comparar con 'Los Goonies' la ubicación del planeta vendría a ser como la isla del tesoro en cualquier historia de piratas. En sus aventuras, coincidirán con el personaje interpretado por Jude Law, con quien a lo largo de la serie se vendrá jugando sobre cuáles son sus verdaderos motivos y si realmente es un villano o un aliado. Conociendo la trayectoria del actor podríamos dar por sentado que sus intenciones no son nada amigables, pero no hay que olvidar que estamos en Star Wars, la saga donde abundan personajes un tanto turbios que acaban teniendo su momento de redención. Es decir, la saga donde brilló Han Solo. Puede que Law no tenga el carisma de Harrison Ford, pero sin duda su actuación es uno de los puntos más interesantes de esta serie. Aunque, puestos con los símiles de piratas, el personaje de Law bien podría ser la versión galáctica de Long John Silver, el legendario pirata del clásico de la literatura de aventuras, 'La isla del tesoro'. Una figura enigmática, que hace las veces de mentor de la pandilla de jóvenes y sobre el que quedan muchas dudas no resueltas al final de la serie. ¿Es o no un jedi?

El creador y guionista es el director John Watts, quien dentro de la factoría Disney tiene la medalla de haber integrado al personaje de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. El director ya hizo vivir a la Disney unos momentos dulces de resultados en taquilla tras la película del hombre araña que reunía a las principales encarnaciones cinematográficas del personaje. Desorbitantes cifras de recaudación que se produjeron cuando el mundo todavía estaba convaleciente de la pandemia y muchos daban por muertas y enterradas las afluencias masivas de público a las salas cinematográficas. Con estos antecedentes, a lo mejor los ejecutivos de la plataforma le dan mucho más margen a Skeleton Crew que el que dieron con el de 'Acolyte'. La relación y química entre los miembros de esta tripulación perdida recuerda mucho a lo que tenían los amigos de la versión de Peter Parker encarnada por Tom Holland. Quizá las escenas en la escuela, que recuerdan mucho a lo que podría ser un instituto de Los Ángeles en los ochenta, sean las que más me chirrían, porque se apartan de esas historias ambientadas en una galaxia muy lejana. Recuerdan demasiado a la Tierra y en Star Wars los conceptos, cuanto más alejados estén de nuestro planeta, mejor.

La trama de la serie curiosamente es muy parecida a la de una serie de animación de la franquicia de la competencia, 'Star Trek Prodigy', donde también un grupo de adolescentes en un planeta prisión encuentra una nave perdida de la Federación con la que empieza a huir por la galaxia, con un holograma de la capitana Janeway, la protagonista de Star Trek Voyager, en el papel de mentora. Un título muy infravalorado en la saga y cuyo formato ha provocado que no recibiera la atención que merecía. Curiosamente, el compositor de la banda sonora, Michael Giaccino (autor de partituras de algunos de los últimos títulos de Pixar, 'Misión imposible' o de 'Lost') es el padre del compositor de Skeleton Crew, Mick Giaccino, continuando el legado familiar.

En estos momentos, el estreno que realmente más están esperando los fans de Star Wars es el de la segunda temporada de 'Andor'. Una serie con fecha de caducidad, porque está abocada a terminar tras estos nuevos episodios. 'Skeleton Crew' nos ha dejado una trama resuelta pero con los suficientes cabos sueltos para que sus argumentos puedan continuar en nuevos episodios. Sería de esperar que las audiencias pongan a esta serie en el sitio que le corresponde para que los ejecutivos de turno autoricen más entregas. La fuerza nos acompañará.