Crítica de 'Código de silencio': una detective sorda anima las series criminales

'Código de silencio' Creadora: Catherine Moulton Dirección: Diarmuid Goggins, Chanya Button Reparto: Rose Ayling-Ellis, Kieron Moore, Charlotte Ritchie, Andrew Buchan País: Reino Unido Duración: 43 min. (6 episodios) Año: 2025 Género: Drama criminal Estreno: 10 de febrero de 2026 (Filmin) ★★★

No hace demasiado celebrábamos el estreno de 'Reunion', raro caso de ficción con protagonista sordo que no gira en torno a la sordera, sino a una adictiva trama de misterio y venganza. Y ahora llega, también a Filmin, otra serie británica con esa misma misión: demostrar que los personajes sordos pueden existir en cualquier género.

En la recomendable 'Código de silencio', una actriz sorda ya vista en la primera serie citada, Rose Ayling-Ellis (conocida en Reino Unido por 'Gente del barrio'), encarna a Alison Woods, camarera reclutada por la policía por su capacidad para leer labios. El equipo de detectives liderado por el inspector Marsh (Andrew Buchan) está usando cámaras de vigilancia para averiguar los planes de una banda de ladrones de joyas. Ella puede ver las imágenes y extraer datos que un oyente no podría. De las distancias seguras, Alison pasa rápidamente al trabajo de campo: acompañada por la sargento Ashleigh Francis (siempre grande Charlotte Ritchie), observa a los maleantes en un bar y vuelve a consigue información interesante.

La policía la avisa que no debe indagar por su cuenta, pero ella se acerca cada vez más y más al fuego, tomando alguna decisión equivocada por una mezcla de temeridad y penuria económica. Es refrescante que la heroína de una serie carezca de medios, que la veamos hacer malabarismos con la agenda o, directamente, jugarse la vida para mantener a una madre también sorda (Fifi Garfield) y a sí misma. También le influye que un joven miembro del grupo, el atractivo Capucha (Kieron Moore, visto en 'Los amos del aire'), muestre interés por ella en un momento en que, recién separada de su novio Eithan (Rolf Choutan), le iría bien una relación liana.

'Código de silencio' nos recuerda los beneficios de la inclusividad y la diversidad en ficción. Incluso en una serie de trasfondo criminal bastante rutinario, un simple (o no tan simple) cambio en la perspectiva puede darle la vuelta a todo, convertir lo viejo (el drama criminal, las tramas de vigilancia o de atracos) en nuevo y hacernos ver con otros ojos no solo un género, sino el mundo en general. De hecho, lo curioso es que haya tardado tanto en hacerse una serie como esta, dado el alto componente de labor detectivesca inherente a la lectura de labios: en el mejor de los casos, desde el más claro de los ángulos, solo se puede sacar entre el 30 y el 40% de la información; el resto depende del contexto o, de no poder conseguirlo, la conjetura.

Su creadora y guionista, Catherine Moulton ('The stolen girl', 'Hijack'), sabe de lo que habla: sorda parcial de nacimiento y también lectora de labios, se ha basado en sus propias experiencias para definir el mundo de Alison, que se traduce en imágenes de contornos a veces tan difusos como su percepción del sonido y las palabras. La inmersión puede ser completa para el espectador. Sentimos la frustración de captar solo una parte, de luchar por entender, de tener que trabajar duro para aclarar el mensaje.

En su primer papel protagonista, Ayiling-Ellis es, sencillamente, una encantadora revelación, una actriz hiperexpresiva capaz de hacer que quieras seguir a su personaje a todas partes. A menudo resulta divertida, pero también puede conmover, como cuando afirma sentirse subestimada por la gente, algo a lo que por otro lado el personaje sabe sacar provecho. Desde el sofá, jaleamos las argucias de Alison sin dejar de sufrir por sus osadías. Queremos verla triunfar en un mundo que le dice, día sí, día también, que no es suficiente, cuando en realidad ella es lo máximo.