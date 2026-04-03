Crítica de 'Under salt marsh' (SkyShowtime): un absorbente misterio galés con el paisaje como otro protagonista 

'Under salt marsh' Creadora: Claire Oakley Dirección: Claire Oakley, Mary Nighy Reparto: Kelly Reilly, Rafe Spall, Naomi Yang, Harry Lawtey País: Reino Unido Duración: 57 min. (6 episodios) Año: 2026 Género: Thriller Estreno: 2 de abril de 2026 (SkyShowtime) ★★★★

Durante la década anterior, la directora Claire Oakley fue considerada una gran promesa del cine británico por sus cortos y, sobre todo, su primer largo, 'Make up' (2019), interesante relato de (auto)descubrimiento contado con los códigos del 'thriller' y el terror. Una película que habría sido todavía más vista y celebrada de no haberse estrenado en mitad de la pandemia.

Ahora, Oakley resurge con una miniserie en la que, como en su filme revelación, saca gran provecho visual y atmosférico a un paisaje cruento donde nosotros, pobres mortales, somos especialmente mortales. Antes fue la costa de Cornualles en invierno, ahora son las tierras del norte de Gales, donde se encuentra (solo en esta ficción) el pueblo de Morfa Halen, pequeña comunidad aislada regularmente de tierra firme por la subida de las mareas. Un chaval de ocho años, Cefin (Jack Thomas-Humphreys), es hallado muerto en una acequia de drenaje por Jackie Ellis (Kelly Reilly), policía antes que profesora de escuela primaria. Fue expulsada del cuerpo en el caos de un caso de hace tres años que podría estar ligado al de ahora: la desaparición de su sobrina Nessa (Amara Atwal), una historia sin resolver.

El nuevo misterio devuelve al lugar a su antiguo compañero, el subinspector Eric Bull (Rafe Spall, algo más conocido por sus papeles cómicos), no muy bien considerado en el lugar por haberla pifiado con Nessa. De espaldas a todos y a la ley, unirán de nuevo fuerzas en busca de la verdad. Siempre bajo la amenaza de una tormenta que podría hacer aumentar el nivel del mar entre cinco y seis metros, algo con lo que probablemente no pueda luchar el rompeolas que se está construyendo con máximo esfuerzo.

Oakley se sirve aquí de ingredientes bastante comunes en las series de misterio recientes, sobre todo británicas: un niño muerto (y una niña desaparecida), la forma más sencilla de jugar con los peores miedos de buena parte del público; una comunidad a priori sosegada, donde la gente deja abiertas las puertas de sus casas, pero que en el fondo está llena de secretos; una protagonista hundida a la vez que motivada por la pérdida; un policía que busca su redención tras haber fallado miserablemente en otra ocasión; etcétera. Pero, conforme avanza la acción, consigue sorprender y romper las expectativas con matices inesperados.

En la complejidad dramática de la historia cuenta con apoyo de, además de los actores citados, nombres del nivel de Harry Lawtey, en brazos de la mujer madura como en 'Industry', o el venerable Jonathan Pryce (último Duque de Edimburgo de 'The Crown') como el abuelo del niño muerto, patriarca y granjero que lidera la resistencia a evacuar el lugar por la tormenta en formación y que quizás sepa más de lo que dice sobre las tragedias locales.

Otro factor diferencial es el vasto paisaje marismeño del título, que amenaza con tragarse a los protagonistas igual que el villano perseguido, quizá un misterioso apicultor, o sus propios pasado y secretos. En entrevista con la cadena Sky, Oakley afirma haber estado interesada siempre en "la psicogeografía: cómo puede el paisaje tener un efecto en sus personajes y viceversa". La insistencia en un paisaje desbordado y desbordante añade, además, un ángulo ecologista: la serie nos está hablando del cambio climático y la subida de las aguas tanto como 'Familias como la nuestra', solo que en este caso el mensaje viene envuelto en un misterio de asesinato.

Noticias relacionadas

Hay que agradecer a Oakley el ritmo pausado, que no lentitud, con que deshila la trama y nos explica a sus protagonistas. Como en 'Make up', ayuda a la calma tensa una inquietante música del gran Ben Salisbury, conocido por sus muchas colaboraciones con Geoff Barrow (Portishead), pero que aquí forma tándem con la artista sonora finlandesa Suvi-Eeva Äikäs. Sí, puede que al principio creas haber visto esta serie, pero no, su turbia elegancia no es tan común.