'La casa del dragón' o el regreso a Poniente que nos merecíamos

Se había hecho esperar, pero la brutal guerra que nos llevaban prometiendo desde hacía más de cuatro años ya ha llegado a 'La Casa del Dragón'. Llevábamos dos temporadas con la sensación de que la historia no terminaba de arrancar. Tras un debut en 2022 que coció su trama a fuego lento para dotar de sólidos cimientos las motivaciones de los personajes, y una segunda entrega en 2024 que nos dejó con la miel en los labios, el fantasma de la duda sobrevolaba Poniente. ¿Estaba esta precuela realmente a la altura de la serie principal? Para una parte notable de los espectadores, la respuesta seguía siendo un tímido "no" al ver cómo la trama parecía haberse quedado atrapada en los despachos, las intrigas palaciegas y los eternos preparativos bélicos. Sin embargo, aunque la danza dinástica de los Targaryen siga sin alcanzar la escala coral y el magnetismo ciego de los primeros años de "Juego de Tronos", la saga nos ha hecho volver a sus mejores tiempos con el primer episodio de su tercera temporada.

El precio de este regreso ha sido alto: más de dos años de impaciencia, retrasos y un runrún de descontento digital. La decisión de HBO de reducir la anterior temporada a ocho episodios y posponer la espectacular batalla naval con la que arranca la nueva entrega cayó en su día como un jarro de agua fría. Se nos decía entonces que no pasaba nada, porque esa batalla estaba rodada ya y habría que esperar menos para ver el resultado. Pero cuando los retrasos se iban acumulando, nos prometieron que la llegada de 'El caballero de los Siete Reinos' nos ayudaría a hacer más llevadera la espera. También este estreno se retrasó. Muchos se impacientaban, mientras otros lo daban ya por imposible.

Y es que, en el fondo, resulta inevitable trazar un paralelismo entre la cruenta guerra civil de los Targaryen y las puñaladas traperas que se han vivido en los despachos de los ejecutivos en mitad de los rumores de venta de Warner. Una batalla corporativa donde el espectador ha pagado los platos rotos y en cuyo duelo, contra todo pronóstico, Paramount se ha alzado como la gran ganadora del tablero; y eso que muchos no teníamos dudas de que Netflix iba a ser un jinete mucho más capaz de domar los dragones de la industria que la factoría de la montaña. Pese a este enfriamiento de los ánimos, el fandom seguía con ganas de regresar a Poniente. De hecho, antes del estreno de los nuevos episodios, la serie se había encumbrado al ranking de lo más visto de HBO; seguramente por espectadores que, por el tiempo transcurrido, ya no recordaban nada y necesitaban ponerse al día.

La crítica ya ha elegido la 'Batalla del Gaznate', el espectacular enfrentamiento naval que se nos presenta en este primer episodio, como uno de los momentos cumbres de la saga, colocándola, al menos por su factura técnica, a la altura de hitos como la 'Batalla de los Bastardos' o la del 'Aguas Negras'. Con unos presupuestos que rondan los 20 millones de dólares por capítulo y unos efectos digitales que tenían que estar a la altura, la serie ha querido echar toda la carne en el asador. En lugar de cerrar la temporada anterior con fatiga visual, han utilizado esos recursos para romper la mesa en el minuto uno. No ha sido un inicio lento de posicionar piezas; ha sido un puñetazo de acción pura, fuego y madera astillada en el mar.

El arranque incluye un resumen de las entregas anteriores pensado para situar al espectador tras el largo parón, pero su estructura esconde una confesión narrativa. Al encabezar el metraje con las impactantes imágenes de aquella persecución bajo la tormenta que acabó con la trágica muerte de Lucerys y que cerraban la primera temporada, HBO activa un resorte inevitable en nuestra memoria. Con esa escena en primer plano, la primera sensación es casi de agravio: la sospecha de que en la segunda temporada no pasaba absolutamente nada; de que todo fue un eterno preparatorio estancado en tierra de nadie para lo que verdaderamente se nos venía encima aquí. Sin embargo, el propio resumen se encarga de corregirnos con elegancia. Conforme el montaje avanza y repasa los hitos del último año, el espectador se ve obligado a recordar que la segunda entrega no fue, ni mucho menos, intrascendente. Estuvieron ahí la brutalidad del asesinato de niños o el absoluto horror aéreo de la Batalla de Reposo del Grajo. El verdadero problema no era la falta de incidentes, sino que el público, hambriento de la escala épica de la serie madre, simplemente quería más. Queríamos la guerra total, y la queríamos ya.

Varias veces hemos recordado en este blog que "nunca le toques las narices a un Targaryen", debido a su demostrada capacidad para engendrar auténticos psicópatas, y que aquella última e imponente mirada de Rhaenyra Targaryen presagiaba un conflicto sin cuartel. Al concluir la segunda, constatamos que se había establecido la regla del "hijo por hijo". Pues bien, la apuesta acaba de subir definitivamente con la irrupción de los dragones como armas de destrucción masiva. Es la guerra en su estado más puro y destructivo: una fuerza de la naturaleza que devora a quienes pretendían dirigirla. De hecho, tras el impacto visual del primer visionado, la desoladora sensación que queda al volver a ver la secuencia es que aquí no ha ganado nadie. No hay botín ni ventaja estratégica que compense el caos desatado; solo hay agua ensangrentada, madera calcinada y el eco de unos monstruos que, en algunos casos, ya no responden a sus dueños.

A diferencia de lo que ocurría en la serie madre, aquí no hay un "camino del héroe" que se va forjando a través de las dificultades. No hay buenos y malos de manual. En los dos bandos encontramos personajes con los que sentimos mayor o menor afinidad, pero también a villanos completamente despreciables. Por eso este inicio no se parece en nada a la mítica 'Batalla de los Bastardos'; allí todos nos emocionamos y liberamos tensión con la victoria de Jon Nieve frente a la tiranía. Aquí, en cambio, el espectador carece de un bando definido al que aferrarse. No hay épica que celebrar, ni héroes a los que vitorear. Solo queda la brutalidad desnuda de la guerra.

Es imposible ver este colapso sin trazar paralelismos con nuestro propio presente. Si en los años de esplendor de Juego de Tronos se debatía políticamente sobre si la serie era una lección sobre cómo "asaltar los cielos" y echar a la casta de las instituciones, La Casa del Dragón opera en una frecuencia mucho más desencantada. El polémico final de la serie madre ya nos dejó claro que los Targaryen eran la casta de toda la vida que venían a recuperar el poder. Esto no es una revolución; es el reflejo del declive de las democracias occidentales. Es la crónica de un mundo polarizado en dos bandos irreconciliables que dinamitan las reglas del juego desde dentro, donde los líderes prefieren la destrucción mutua antes que ceder un ápice de poder, y donde se normaliza el uso de armas de destrucción masiva.

Tanto la mitología de nuestro mundo como la historia de Poniente nos han recordado siempre que el dragón no es un súbdito dócil; es un depredador alfa. Al verse acorralados, los Targaryen se han visto obligados a democratizar sus arsenales buscando jinetes entre los bastardos de su árbol genealógico, rompiendo el mito de su propia pureza divina. Al bajar la calidad de la estirpe, la consecuencia inevitable es la pérdida del control. Lo vimos de forma nítida en esta batalla naval: cuando el fuego se desata, las bestias no entienden de política. Uno de los nuevos dragones se convierte en un agente del caos que pasa a calcinar barcos de manera indiscriminada, sin importar el bando al que pertenezcan ni las banderas que ondeen en sus mástiles. El monstruo de la guerra total se independiza de la ideología de sus creadores.

Este regreso triunfal no ocurre en el vacío, sino en un año especialmente dulce para los espectadores. Venimos de recibir 'El caballero de los Siete Reinos', esa aventura a menor escala, más íntima y capitaneada por Dunk y Egg, que ha dejado a los fans más que satisfechos gracias a un modelo de producción opuesto, centrado en el desarrollo de personajes más que en el despliegue multimillonario. Si la historia de Sir Duncan el Alto nos devolvió el corazón y el alma de la fantasía de George R.R. Martin, esta espectacular batalla naval de 'La Casa del Dragón' nos ha devuelto la escala y la épica destructiva.

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Quienes hemos acudido a las páginas de 'Fuego y sangre' sabemos perfectamente que aquí no aguarda un final feliz. No habrá una reconstrucción gloriosa ni una victoria que celebrar tras el armagedón. Al obligar a estas criaturas a devorarse entre sí y mezclar la sangre Targaryen con el fango, las facciones solo están acelerando su propia extinción. La tercera temporada ya no tiene tiempo que perder en tableros de estrategia porque la historia avanza, sin frenos, hacia su definitivo cierre en la cuarta entrega. Poniente ha vuelto y nadie tiene el control de la situación. Al fin y al cabo, esta es la crónica de una ruina inevitable: la historia de por qué, cuando empieza Juego de Tronos, los Targaryen ya no gobiernan y los dragones son solo un triste mito del pasado.

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