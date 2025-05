Una joven conquista al jurado de 'La Voz Kids' cantando en gallego: «Me has traspasado»

Laura Carmona tiene solo 14 años, pero ya ha visto cumplido un sueño: superar la primera fase de audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'. El concurso de talentos musicales 'junior' arrancó la emisión de su nueva temporada este sábado, cargada de momentos tan emocionantes como este.

La joven, natural de O Porriño, lleva desde los cinco años cantando en el coro de su padre y además, sabe algo de piano, órgano, bailes y actualmente toca la pandereta. El talento musical, por tanto, parece venir un poco de familia; su pasre y su hermano también tocan la guitarra.

Pero el logro de Laura en el plató de 'La Voz Kids' fue meramente suyo, personal. La adolescente escogió para su audición la versión de Dulce Pontes de Lela, el cantar originariamente escrito por Castelao. Y fue así, cantando en gallego y con gran delicadeza, cómo conquistó al jurado.

«Me he emocionado»

La voz de Laura consiguió que giraran sus asientos dos miembros del jurado, Manuel Turizo y Edurne. «Me emocionaste mucho, me encantó», señalaba el cantante.

Edurne, por su parte, le dijo a la joven: «Me has traspasado por la sensibilidad con la que has cantado». Sin embargo, Turizo se adelantó a su compañera y la bloqueó, de forma que Carmona solo pudo escogerle a él. Tanto ella como su familia rebosaban alegría por haber logrado entrar en el programa.

Más talento gallego

Laura no fue la única representante gallega en las audiciones emitidas este sábado. Adriana, de 10 años y residente en Bertamiráns , encandiló al público y a los coaches con una emocionante interpretación del tema Never Enough de la película El Gran Showman.

También pasó por el plató la pequeña Daniela, de 8 años y natural de Ourense. Era el segundo año que se presentaba al casting de 'La Voz Kids', pero la niña no se rindió tras el primer intento fallido y desde entonces, ha estado asistiendo a clases de canto y al conservatorio.

Su esfuerzo dio sus frutos y esta vez, Edurne sí giró su asiento en el último segundo para captarla en su equipo, al escucharla cantar 'La llorona'.