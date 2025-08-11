El cirujano Diego González Rivas sorprende a Alba Carrillo con este menú gallego: «Debería ser patrimonio de la Humanidad»

El nuevo programa de la TVG A miña gran cidade continúa acercando a Galicia a algunas de las celebridades más conocidas del panorama nacional para tratar de convencerles de que este el destino perfecto por descubrir. El mecanismo es el siguiente: un famoso gallego guía al invitado por su ciudad natal y tienen un bono de una hora para sorprenderlo y conquistarlo con diferentes experiencias.

En uno de los capítulos de la última temporada, fue el turno de la modelo y reportera Alba Carrillo, que viajó hasta la ciudad de A Coruña con un anfitrión de honor, el cirujano Diego González Rivas. «Tengo las expectativas muy altas», le confesaba Carillo al coruñés antes de sumergirse en la vida coruñesa por tiempo limitado.

El reto era complicado, pero parece que el resultado no fue nada mal. Entre paseos por la ciudad herculina y visitas a sus sitios más emblemáticos, ambos compartieron confidencias sobre su vida y sobre su pasado. «Yo quería ser cómico y al final salí médico», confesaba González Rivas.

De paseo y 'comilona' por A Coruña

El primer punto del recorrido para convencer a la modelo de que A Coruña es el destino perfecto fue el monte San Pedro.

«Siempre que alguien viende de fuera, lo traigo aquí para deleitarse con la ciudad desde lo alto», contaba el cirujano. A Carrillo le gustó el lugar y su carácter guerrillero, aludiendo a los cañones que se asientan en el paisaje: «Defendéis lo vuestro, eso me gusta, yo también debo ser algo coruñesa».

No faltó, por supuesto, un paseo por la zona de vinos y tapas y la parada obligatorio en algún loca. Tomaron algo en La Bombilla y entre tapa y tapa, Carrillo le hizo una consulta médica a Diego que lo dejó sin palabras.

«Es que cuando bebo vino se me abren las piernas», le dijo entre risas. «Tú sigue bebiendo, mujer, que eso no es nada», le respondió con gracia el coruñés.

Amor por la comida gallega

Pero sin duda, lo que más fascinó a la colaboradora fue la comida gallega. El médico la llevó al restaurante Tira do Playa, donde probaron diferentes delicias del mar, como los percebes, los cuales Carrillo calificó como «patas de dinosaurios».

«Esto debería ser patrimonio de la Humanidad», exclamaba entusiasmada Alba Carillo sobre los percebes, asegurando que iba a pedir tuppers para llevarse a Madrid.

Y con el estómago lleno, Rivas convenció a la modelo para practicar surf en la playa de Orzán, aunque ella trató de escabullirse y dormir una siesta en la arena. «Este hombre es un cabezón, por eso llegó a donde llegó», bromeaba.

Tras todas actividades, Carrillo quedó finalmente prendada por la ciudad y afirmó que estaba «encantada»: «Creo que me voy a quedar unos días más».