Parece que a Anna Allen los vientos contagiosos de la pandemia le están yendo bastante bien. La controvertida actriz que se inventó su currículo volverá a 'Cuéntame cómo pasó para retomar su personaje de Marta Altamira, la exnovia de Toni Alcántara (Pablo Rivero). Allen sale así de un largo ostracismo, tras ser recuperada hace unos meses por los Javis para interpretar un papel secundario en su recién estrenada serie sobre 'La Veneno' emitida por Atresplayer Premium.

Aunque TVE no ha facilitado detalles sobre la trama de su reingreso en la serie de los Alcántara, no resulta aventurado especular con un reencuentro con su exnovio periodista. Allen puso punto final a su largo periplo por San Genaro en el 2008, cuando su turbulento romance con Toni pasó a la historia. De todos modos, no se puede quejar porque aquella zigzagueante historia amorosa le permitió aparecer en 41 capítulos de la ficción producida por Ganga. En total, fueron siete años de trabajo que contribuyeron a convertirla en un rostro popular.

Su 'exnovio' en la serie se ha apresurado a darle la bienvenida por Instagram con un cariñoso mensaje de tono navideño. "Este año se han adelantado los Reyes Magos", ha escrito Pablo Rivero junto a una fotografía en la que aparece con su excompañera de reparto. TVE está rodando ya la 21ª temporada de Cuéntame...' con la que se llega a 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Se han firmado hasta ocho nuevos fichajes, con Silvia Abascal, Lola Baldrich, Martxelo Rubio y Jan Cornet a la cabeza.

Hollywood a sus pies

Allen cayó en desgracia cuando se descubrió en el 2005 que había falseado su currículo con delirantes hitos profesionales como su irrupción en Hollywood. No tuvo ningún pudor en incluir en su trayectoria intervenciones en series punteras como 'Big Bang Theory' y 'Ladrón de guante blanco' que solo existían en su mente calenturienta.

El gran escándalo que se formó con sus patrañas artísticas acabó costándole el destierro profesional y la desaparición del mundo mediático. No obstante, hubo algunos programas de televisión que intentaron sacar provecho de su truculenta historia ofreciéndole platós 'envenenados'. Pero ella prefirió no entrar en el juego y rechazó incluso una jugosa oferta de Tele 5 para participar en el 'Supervivientes' del 2015.