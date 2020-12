Miguel Ángel Silvestre se ha consolidado como uno de los hombres más atractivos de España y como uno de los actores de nuestro país que más empatiza con los espectadores en cada una de sus apariciones. El actor ha concedido una entrevista a la revista masculina MADMENMAG donde ha dejado titulares que han sorprendido mucho.

Coincidiendo con el estreno de su serie '30 monedas' junto a Álex de la Iglesia, uno de los pocos directores con los que le faltaba trabajar, Miguel Ángel confiesa que no siempre se ha sentido orgulloso de los papeles que ha interpretado y las dificultades del actor a la hora de trabajar con según qué directores en según qué papeles. De esta manera, ha asegurado que a lo largo de su carrera: "Me he arrepentido de haber dicho sí a algunos personajes. Por ejemplo, de una película que no te voy a decir cuál es porque ojalá no la vea nadie".

Si hay algo de lo que ha hablado alto y claro ha sido del abuso y uso de su espectacular físico como reclamo en las ficciones: "He rechazado papeles porque notaba que eran planos, hechos desde el punto de vista del cliché. Se sirve un plato que llevamos viendo toda la vida".