La serie 'Fantasy Island' regresará a la televisión con una nueva versión más de 40 años después del estreno del formato original en 1978, que dio lugar a una secuela y a una película inspirada en su argumento.

La cadena Fox se apunta a la tendencia de recuperar series de décadas pasadas con esta ficción sobre una misteriosa isla en la que cualquier persona puede cumplir sus fantasías, sean cuales sean, y cuyo primer protagonista fue el mexicano Ricardo Montalbán.

"'Fantasy Island' es un programa querido, y el mundo que Liz Craft y Sarah Fain han creado para esta adaptación contemporánea es un programa perfecto para los tiempos de hoy. Después de todo, ¿quién de nosotros no haría un viaje a la Isla de la Fantasía en este momento?", anunció Fox en un comunicado.

La nueva versión se estrenará en verano de 2021 y seguirá un formato antológico en el que cada capítulo arrancará con la pregunta "¿Qué pasaría si?". Originalmente, 'Fantasy Island' se emitió en EE.UU. desde 1978 a 1984 y llegó a las televisiones de otros países. Posteriormente, la cadena ABC estrenó otra temporada en 1998 con el intento de relanzar el formato pero no fue renovada.

A principios de este año se estrenó una película dirigida por Jeff Wadlow, que se inspiraba en la premisa de la serie pero no tenía nada de utópico sino que se asomaba al terror propio del estudio Blumhouse.

Este proyecto de Fox no es el único 'revival' pensado para el futuro. En la competencia, el servicio Paramount Plus ha encargado una serie televisiva basada en el musical 'Grease' (1978). La idea de hacer nuevas versiones de producciones de éxito es la misma que ha seguido la cadena de televisión NBC para su plataforma 'Peacock', que acaba de estrenar la serie 'Saved By The Bell' adaptada al 2020, o la que aplicará The CW con una nueva tanda de aventuras de las míticas 'The Powerpuff Girls' pensada para adultos.