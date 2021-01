Con ganas ya de decir adiós definitivamente al 2020, en el 2021 las series volverán a ser protagonistas, pues la pandemia del coronavirus continúa golpeando con fuerza, provocando que la gente continúe más tiempo en casa.

Y este flamante 2021 volverá a ser un año cargado de ficción, con nuevos y potentes títulos, así como también las próximas temporadas de veteranas y exitosas ficciones. Un año en el que habrá mucha competencia, una auténtica guerra de plataformas de streaming, especialmente con la expansión de servicios como HBO Max, AppleTV+ o Disney+ que plantarán cara a los titanes del panorama como Netflix, Movistar+ o Amazon Prime Video.

Se avecina otro intenso año de producción audiovisual con un numero desbordante de títulos entre los que señalamos 25 de las series más esperadas de 2021:

1.- Cobra Kai (Netflix)

La tercera temporada del spin-off de 'Karate Kid' será una de las primeras series en estrenarse en 2021, pues el 1 de enero llegará a Netflix, la plataforma es la nueva casa de la ficción, pues originalmente pertenecía a YouTube Red.

2.- Bruja escarlata y visión (Wandavision) (Disney+)

El 15 de enero llegará la primera serie de Marvel Studios para su Universo Cinematográfico. 'Bruja Escarlata y Visión' dará inicio a la Fase 4 del UCM, respondiendo preguntas, pero también añadiendo otras incógnitas.

3.- Euphoria (HBO)

El 24 de enero llegará la segunda parte del especial de 'Euphoria'. Para la segunda temporada habrá que seguir esperando.

4.- El señor de los anillos (Amazon Prime Video)

Si hay un proyecto ambicioso este año, ese es la versión de 'El Señor de los Anillos' que prepara Amazon Prime Video para este 2021. El rodaje está teniendo lugar en Nueva Zelanda y el casting ha sido parcialmente revelado. Poco más se sabe, aunque está confirmado que los dos primeros episodios estarán dirigidos por Juan Antonio Bayona.

5.- The mandalorian (Disney+)

En diciembre de este año, Jon Favreau anunció que la tercera temporada de 'The Mandalorian' estaba ya en preproducción, lo que hace prever que los nuevos episodios llegarán a finales de 2021. Además, la ficción contará con tres spin-offs: 'The Book of Boba Fett', 'Rangers of the New Republic' y 'Ahsoka'.

6.- Succesion (HBO)

La tercera temporada comenzó a rodarse a mediados de noviembre, lo que implica que los nuevos episodios de 'Succession' podrán estar listos para la segunda mitad de 2021. La serie es una de las grandes sensaciones de HBO.

7.- El intenado: Las cumbres (Amazon Prime Video)

En febrero, llegará a Amazon Prime Video otro regreso de una serie mítica española: 'El Internado: Las cumbres', un reboot en el que habrá más misterios, esta vez en un instituto que fue un antiguo monasterio y que está alejado de la mano de Dios.

8.- Cuéntame cómo pasó (TVE)

Esta un clásico entre las series más esperadas: 'Cuéntame cómo pasó'. La vigésima primera temporada tiene previsto llegar en el primer trimestre de 2021 a La 1 de TVE. Por primera vez, la veterana ficción se trasladará al presente, al estar ambientada en 1992 y 2020, para narrar cómo los Alcántara han vivido la pandemia del COVID-19.

9.- Falco y el soldado de invierno (Disney+)

La segunda serie de Marvel Studios a la que toca desembarcar en 2021 es 'Falcon y el Soldado de Invierno'. La serie, protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan y Daniel Brühl llegará a Disney+ el 19 de marzo.

10.- Mare of Easttown (HBO)

En abril de 2021, llegará a HBO el thriller 'Mare of Easttown', creado por Brad Ingelsby y que protagoniza Kate Winslet.

11.- The boys (Amazon Prime Video)

El rodaje de la tercera temporada tiene previsto comenzar en febrero de 2021 y terminar en agosto, lo que dificultará que la tercera temporada llegue para el año que viene. Con suerte, para finales de 2021.

12.- La casa de papel (Netflix)

La temporada final de 'La casa de papel' será una de las citas imprescindibles de este 2021. ¿El Profesor y la banda lograrán salir con vida del atraco al Banco de España? De momento, Netflix aún no revela cuándo llegará el ansiado desenlace.

13.- Barry (HBO)

El estreno de la tercera temporada está previsto para mayo, aunque su rodaje tiene previsto comenzar a en enero de este año, lo que podría provocar un retraso.

14.- Loki (Disney+)

Si todo sigue lo programado, en mayo llegará la tercera serie de Marvel Studios para Disney+, 'Loki', que narrará qué pasó con el dios del engaño tras su huida en 'Vengadores: Endgame'.

15.- Los hombres de Paco (Atresplayer Premium)

Otro regreso nostálgico es el de 'Los hombres de Paco', que volverá en 2021 con una décima temporada, 11 años después de finalizar la novena, que inicialmente iba a ser la última. Ocho nuevos episodios con los que regresa toda la tropa, liderada por Paco Tous, por supuesto.

16.- Stranger things (Netflix)

Una de las series más emblemáticas de Netflix, 'Stranger Things', tiene previsto regresar en este 2021 con su cuarta temporada. El rodaje pudo retomarse en septiembre, ¿habrá tiempo suficiente para que los fans no falten a su cita veraniega con la ficción?

17.- Ozark (Netflix)

En 2021 es cuando debe llegar la primera parte de la cuarta y última temporada de 'Ozark', una de las producciones más aclamadas de Netflix.

18.- Clarice (CBS)

El 11 de febrero llega a Estados Unidos 'Clarice', secuela de 'El silencio de los corderos' en forma serie. Ambientada en 1993, sigue la historia no contada de Clarice Starling. En España, de momento, sin fecha.

19.- What if...? (Disney+)

La primera producción de animación en entrar a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel tiene previsto su llegada a Disney+ a mediados de 2021.

20.- Supernormal (Movistar+)

Movistar+ estrenará en 2021 la comedia 'Supernormal', protagonizada por Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olayo. Una sitcom creada y escrita por Marta Sánchez y Olatz Arroyo.

21.- The Witcher (Netflix)

Con el rodaje de la segunda temporada en curso, 2021 será el regreso de Geralt de Rivia, Ciri, Yennefer y, por supuesto, Jaskier el bardo. De momento, todo apunta a un inicio potente, pues ha podido conocerse una de las escenas de los guiones de la nueva tanda.

22.- El cuento de la criada (Hulu)

La cuarta temporada de 'El cuento de la criada' llegará a Hulu (en Estados Unidos) en 2021. La ficción se estrenará con una quinta tanda más confirmada. En España, la serie se puede ver por HBO.

23.- Nine perfect strangers (Hulu)

Nueva adaptación de otra novela de Liane Moriarty, autora de 'Big Little Lies', esta producción llegará a Hulu (en Estados Unidos) en 2021 y estará protagonizada por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Samara Weaving y Michael Shannon.

24.- Y: The last man (FX)

También en Hulu, dentro de FX, llegará a Estados Unidos 'Y: The Last Man', adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. La ficción está protagonizada por Ben Schnetzer, Ashley Romans, Diana Bang, Diane Lane y Oliviar Thirlby.

25.- American crime story: impeachment (FX)

Prevista para las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, finalmente, llegará (a Estados Unidos) a FX en 2021. Esta tercera entrega de 'American Crime Story', que abordará el escándalo Lewinsky, que acabó con un impeachment contra el presidente Bill Clinton. Las dos anteriores temporadas están en Netflix.