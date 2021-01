Los Javis estuvieron este sábado en los Premios Forqué y además de hacer nuevamente gala de elegancia, los dos nos hablaron sobre el éxito que está teniendo fuera de España la serie 'Veneno' con la que han llevado el nombre de Cristina Rodríguez lo más lejos y alto posible.

"Todavía me sorprende y todavía no me lo creo", comentaron sobre ese éxito que han recogido con la serie.

Aunque lo que más llamó la atención de las declaraciones de los Javis es que ya están pensando en sus nuevos proyectos y ¡atención! porque después de haber trabajado con María Teresa Campos y sus dos hijas, ahora están pensando en contar con Alejandra Rubio: "Alejandra es divina, claro que sí. Las tres Campos tienen la puerta abierta de todo lo que hagamos, podría ser la hija de Bárbara Valiente".