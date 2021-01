Isabel Torres, actriz que interpreta a 'La Veneno' en su última etapa de vida dentro de la serie creada por Los Javis, ha anunciado este jueves que ha sufrido una recaída en el cáncer de pulmón contra el que lucha desde 2018: "Voy a tener que seguir peleando", ha dicho en redes sociales.

La actriz canaria, que a finales de marzo de 2020 anunciaba por Instagram que padecía un cáncer de pulmón con metástasis, una noticia que conoció en pleno rodaje de la serie "Veneno", ha utilizado la red social de nuevo para comunicar a sus seguidores que tendrá que "seguir peleando" contra la enfermedad.

"Me hicieron un PET y los médicos ven que todas las lesiones que yo tenía de antes han ido desapareciendo pero han aparecido ahora nuevas. Apareció una en la boca del estómago, por eso tengo siempre nauseas y ganas de vomitar y otra nueva en la parte de atrás, en la espalda", dice Torres, quien trata de aguantar las lágrimas mientras realizaba el vídeo.

"El martes empiezo otra vez con la quimioterapia de verdad. Hasta ahora me estaban dando la 'inmuno', que no se te cae el pelo y todas esas cosas", contaba la actriz, ganadora junto a sus compañeras Jedet y Daniela Santiago del Premio Ondas a Mejor Intérprete Femenina por "Veneno".

"Llevo un año muy difícil, me gustaría curarme. Quiero vivir. La vida es súper bonita", señala con ilusión, "Se puede luchar contra un cáncer", añade la intérprete, que da las gracias a sus seguidores: "Sois mi apoyo y me dais mucha fuerza para seguir adelante".

La actriz, que trata de poner humor al vídeo, concluye: "Llevo dos años luchando contra esta enfermedad. No quiero entrar en dramas porque si no me vengo abajo. Tengo que seguir luchando y el adenoma este lo voy a meter en el horno y lo voy a asar con 'papas' y nos lo vamos a comer. Voy a intentar echarle valor a esto porque es muy difícil".