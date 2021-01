HBO Max está considerando la posibilidad de que 'Game of Thrones' (2011-2019) tenga una serie derivada en formato de animación, aseguró este miércoles The Hollywood Reporter.

Esta revista señaló que HBO Max mantiene reuniones con diferentes guionistas para decidir si finalmente da el paso de llevar 'Game of Thrones' al mundo de la animación.

El proyecto respetaría el tono de la serie original y estaría destinado al publico adulto, pero The Hollywood Reporter insistió en que no es descartable que al final la plataforma digital dé marcha atrás.

Lo que sí es seguro es que HBO junto a HBO Max están explorando todas las maneras posibles de dar continuidad al histórico fenómeno televisivo de 'Game of Thrones'.

Por ejemplo, la semana pasada se supo que HBO está dando los primeros pasos para realizar una nueva precuela de 'Game of Thrones' que giraría sobre las novelas cortas 'Tales of Dunk and Egg' de George R.R. Martin.

Variety aclaró, del mismo modo, que este proyecto televisivo se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo y que es posible que finalmente no vea la luz. Pero también destacó que la idea sobre esta serie es algo prioritario para HBO en su estrategia de expansión de 'Game of Thrones'.

Las novelas cortas de 'Tales of Dunk and Egg' se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg y suceden algo menos de un siglo antes de lo narrado en 'A Song of Ice and Fire', que es la saga central del universo de 'Game of Thrones'.

En la serie 'Tales of Dunk and Egg' se han publicado tres novelas cortas: 'The Hedge Knight', 'The Sworn Sword' y 'The Mystery Knight'. Estas tres historias se recopilaron asimismo en el volumen 'A Knight of the Seven Kingdoms'.

Por ahora no se ha anunciado nada del equipo creativo detrás de este proyecto.

Si finalmente llegara a hacerse, 'Tales of Dunk and Egg' sería la segunda precuela de 'Game of Thrones' tras 'House of the Dragon', que se centrará en la historia de la Casa Targaryen.

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy y Paddy Considine forman parte del elenco de esta serie que se rodará este año con la intención de estrenarla en 2022.

"House of the Dragon" está inspirada en el libro 'Fire & Blood' (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de 'Game of Thrones' y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

En octubre de 2019 se dio a conocer que esta sería la primera serie derivada del fenómeno histórico de 'Game of Thrones', que causó sensación en todo el mundo y que tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

Al mismo tiempo que se daba luz verde a 'House of the Dragon' se interrumpieron los planes para otra serie derivada de 'Game of Thrones' que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto).

'House of the Dragon' ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas que dieron pie a este universo de fantasía épica; y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie 'Colony'.

Condal y Miguel Sapochnik serán los "showrunners" (máximos responsables de una serie).