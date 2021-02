Casi un año después de que comenzara el rodaje de la segunda temporada de 'Hierro', la serie más vista de Movistar + vuelve esta noche a la televisión y para tal ocasión su protagonista, Candela Peña, ha querido volver a El Hierro para disfrutar plenamente de esta experiencia. Además, promete resolver todas las dudas de los espectadores y por eso cada viernes realizará directos a través de Instagram para conocer la opinión del público. La jueza Montes invita a todos los canarios a no perderse esta serie que no ha traído más que buenas noticias para la isla del meridiano.

- Ha elegido El Hierro para vivir el estreno de esta segunda temporada de 'Hierro'.

- Estoy encantada de haber venido sola, por mis medios, a devolverle mi gratitud a la isla. Vine en febrero del año pasado y me tendría que haber ido en mayo, pero como me pilló aquí la pandemia, me quedé hasta agosto y me fui enfadada por lo que había vivido, así que ahora tenía que volver. Ahora que ha pasado el tiempo me he dicho que El Hierro me ha dado dos temporadas y me ha regalado tiempo para escribir mi serie Puerto y camino, así que estoy totalmente agradecida a la isla y he venido a devolverle la gratitud. Y casualmente es la semana de la energía, de la luz, del estreno, y creo que es la semana que va a colocar todo en su sitio.

- Ha sido un rodaje con contratiempos como el gran episodio de calima del pasado febrero o el confinamiento. ¿Esa tensión se verá reflejada en pantalla?

- No, porque en Canarias tenéis unos actores con mucho talento que saben esconder todo eso. Pero sí es cierto que hemos vivido un terremoto, una tormenta de arena y la COVID. El confinamiento lo vivimos en El Hierro muy pocas personas, unas parejas contadas y solos nos quedamos un chico de Arte y yo. Tuve tiempo para invertirlo en la escritura, por lo que estoy totalmente satisfecha de haberme quedado en la Isla.

- ¿Se le quedan cortas solo dos temporadas de 'Hierro'?

- A mí nadie me ha dicho que vaya a ser la última temporada. Del equipo de rodaje no he vuelto a saber más desde que dijeron ‘corten’ el último día. Nadie me ha llamado pero si lo tienen que decidir pues bien estará. Pero me resisto, ya no por la historia, porque entiendo que no podemos matar a más gente en El Hierro, sino por un papel como el de la jueza. Hay muy pocos personajes de mujeres a partir de los 40 años y se han rodado dos temporadas de Hierro pero no se sabe demasiado de esa mujer. Acabará la segunda temporada igual que la primera, sin saber quién es. Así que me resisto a pensar que esa historia que yo he construido en mi cabeza no se vaya a descubrir. ¿Quién es el padre de ese niño?, ¿por qué la envían a El Hierro?, ¿por qué se lo ponen tan complicado a esa mujer que no está dentro del canon?, ¿por qué es una mujer que molesta al sistema? Me encantaría saber todo ese tipo de cosas y por eso me resisto a pensar que no va a haber más jueza. Entiendo que los creadores han escrito un thriller pero para mí el papel ha sido muy importante porque le he puesto mucha maicena en mi cabeza. Después todo eso no se ve en pantalla y por eso me encantaría que la gente lo pudiera descubrir. Pero para mostrar todo eso hay que cambiar a un thriller psicológico porque a mí, como espectadora, me encantaría saber más de ella.

- ¿Es la jueza Montes su papel más importante?

- No, en absoluto. Todos los papeles los hago con las mismas ganas e ilusión, lo que pasa es que este es mi primer trabajo en televisión. Cuando me dijeron que iba a haber segunda temporada no sabía cómo se volvía a un personaje que ya había hecho así que llamé a muchas amigas para ver cómo funcionaba esto. Pero 'La boda de Rosa' también ha sido muy importante para mí; imagino que 'Puerto y camino' también será importante; 'Princesas' fue importante, 'Una pistola en cada mano' fue importante, 'Hola, ¿estás sola?' fue importante. Para mí todas las películas son importantes. Los papeles son como los hijos: no puedo decir que uno me gusta más.

- Ha dicho usted que la jueza Montes “está muy enfadada con la vida” y que no se parece nada a usted. ¿Eso es más fácil a la hora de construir el papel?

- Si eres actor y quieres estar toda la vida interpretando, las herramientas propias se van acabando pero yo creo que ya estoy en otro nivel como actriz y no tengo que tirar de experiencias propias sino que soy una herramienta de trabajo para llegar lo máximo posible a lo que soñó Pepe Coira, el creador de Hierro. La jueza Montes es una persona que está enfadada con el sistema pero yo no hago los personajes pensando que se parecen a mí sino que les presto mi corazón para hacerlos latir. Trato que cojan cuerpo y galopen por su cuenta. Es cierto que en esta ocasión, como el personaje también se llama Candela, me han preguntado mucho por esa similitud pero es que la gente hace unas descripciones de los personajes que no tienen nada que ver conmigo. Cuando veo que dicen que Candela Montes es una mujer fuerte yo pienso que no se han enterado de nada porque es una mujer rotunda e impulsiva pero también frágil y absolutamente rota. En esta segunda temporada está mucho más devastada que en la primera porque está en pleno duelo y con más tomate que viene, así que tiene una pena negra que no puede con ella. Precisamente haría más hincapié a las mujeres periodistas, que tenéis el valor y la fuerza para poder quitarnos las etiquetas a muchas mujeres.

- Tras esta primera experiencia en televisión, ¿se ve repitiendo en otros proyectos?

- Por supuesto. De hecho, acabo de hacer el mejor personaje de mi vida: la madre de 'Maricón perdido', una serie de Bob Pop para TNT. En la vida he hecho un papel tan extremo. Paso de la jueza a la madre enferma en la historia de un chico con esclerosis múltiple con una madre que enferma un poco a su hijo. Le doy las gracias a Bob Pop por ofrecerme ese personaje y poder construirlo al lado suyo porque me va a dar muchas alegrías el año que viene.

- Está nominada a los Feroz y a los Goya por 'La boda de Rosa', otra mujer única.

- Otra mujer que según la gente ha llegado a la mediana edad. No puedo con eso. Yo digo que por qué no esperan a que se muera y parten su edad por la mitad, ahí tendrán la mediana edad de la señora. Rosa es una mujer valiente porque es capaz de tomar las riendas de su vida, algo difícil y que muy poca gente tiene el valor de hacer. Es fácil tirar balones fuera y decir que no hacemos las cosas por los niños, por el marido, porque estoy gorda, porque es verano… Pero esa mujer coge las riendas, da al botón nuclear y vuela, algo que deberíamos hacer todos.

- ¿En qué punto se encuentra su proyecto 'Puerto y camino'?

- Pues eso me gustaría saber a mí. Necesito una plataforma, y que no sea la de los zapatos. Mi productora es Isabel Coixet pero necesitamos que alguien no de el toque. Soy muy pesada, pero es que quiero que la gente sepa lo que cuesta sacar adelante un proyecto así.