'Sexo en Nueva York' regresará con 'And Just Like That', nueva serie que seguirá las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la quinta década de su vida. A raíz de los comentarios sobre su aspecto físico actual, Sarah Jessica Parker ha respondido públicamente.

La actriz se sinceró en una entrevista con Vogue. "Hay mucha cháchara misógina sobre nosotras que nunca escucharíamos sobre un hombre", declaró. "'Tiene el pelo gris, tiene canas'. Estoy sentada con Andy Cohen, él tiene la cabeza llena de canas y está perfecto. ¿Por qué es válido para él? No sé qué decirle a la gente", explicó.

"Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si haces algo y eso te hace sentir mejor" lamentó. "Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué queréis que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", se preguntó.

Por su parte, Nixon se mostró de acuerdo con Parker sobre estos comentarios y señaló la importancia de que 'And Just Like That' retrate a las mujeres de 50 años como sexualmente activas, sin sentir la presión de agregar un personaje más joven. "Me gusta que no estemos tratando de rejuvenecer la serie. No estamos incluyendo algo así como una sobrina de 21 años", esgrimió.

Michael Patrick King, quien fue guionista y productor en 'Sexo en Nueva York' y ejerce como showrunner en 'And Just Like That', también expresó su desconcierto por la respuesta a la serie. "Cuando anunciamos 'And Just Like That' hubo muchas reacciones positivas, pero también algunas respuestas malvadas en Internet, gente compartiendo fotos de Las chicas de oro. Y yo pensaba 'vaya, entonces o tienes 35 años o directamente estás jubilado y vives en Florida. Aquí no hay término medio'", declaró.

'And Just Like That' llega a HBO Max en diciembre de 2021, aunque por el momento se desconoce el día exacto en que desembarcará en la plataforma.