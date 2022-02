Disney continúa revisitando algunos de sus clásicos y la compañía ya está trabajando en una serie de 'La Bella y la Bestia' para Disney+. La producción ha sumado un nuevo nombre a su reparto, que contará con Rita Ora.

Tal como señala Variety, la noticia se desveló durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión. Ora dará vida a "una fugitiva con habilidades sorprendentes que lleva consigo un secreto que podría afectar a todo un reino". Completan el elenco Josh Gad como LeFou, Luke Evans como Gastón, Briana Middleton, Fra Fee como Benoit Berlioz y Jelani Alladin como Jean-Michel.

La ficción está ambientada años antes de los eventos de la película 'La Bella y la Bestia', estrenada en 1991. La serie sigue a Gastón y LeFou mientras emprenden un viaje con la hermanastra de LeFou, Tilly, después de que salga a la luz una sorprendente revelación sobre su pasado. El título provisional del proyecto es Beauty and the Beast.

Josh Gad también ejerce como productor ejecutivo y co-showrunner junto a Edward Kitsis y Adam Horowitz. Liesl Tommy, quien dirige el primer episodio, Alan Menken y Luke Evans también son productores ejecutivos.

Ora es conocida como cantante gracias a temas como 'Let You Love Me', 'Ritual',' Hot Right Now' o 'Anywhere'. La serie de Disney+ no será su primer trabajo como actriz. Ha participado en títulos como la saga 'Cincuenta sombras', 'Fast & Furious 6', 'Redención' o 'Twist'. Tiene pendiente de estreno 'Wonderwell', película dirigida por Vlad Marsavin.