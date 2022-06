The Boys tendrá 4ª temporada. Amazon Prime Video ha confirmado la renovación de la serie basada en los violentos y explícitos cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. la ficción está protagonizada por Karl Urban (Carnicero, Jack Quaid, Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Luz Estelar) (Hughie), Dominique McElligott (Reina Maeve), Jessie T. Usher (A-Train), Laz Alonso (Leche Materna), Chace Crawford (Profundo), Tomer Capon (Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko), Nathan Mitchell (Black Noir), Colby Minifie (Ashely), Claudia Doumit (Victoria Neuman) y Jensen Ackles (Soldier Boy).

El anuncio llega tras el exitoso estreno de la tercera temporada, que lanzó en servicio de streaming de Amazon sus tres primeros episodios el pasado viernes 3 de junio. Durante los tres primeros días de su tercera temporada, la audiencia mundial de The Boys ha crecido un +17% respecto a la segunda temporada, y un +234% respecto a la primera.

Los siguientes episodios estarán disponibles cada viernes, hasta el épico final de temporada el 8 de julio. La temporada de ocho episodios está disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

"Hablando en nombre del reparto y el equipo, estamos muy agradecidos a Sony, Amazon y sobre todo, a los fans por acoger la serie y permitirnos hacer más", dijo Eric Kripke, showrunner de The Boys. "Estamos encantados de continuar la lucha de Carnicero y los chicos contra Patriota y los Siete, así como comentar el loco mundo en el que vivimos. Además, es la primera vez en la historia que la explosión de unos genitales nos lleva a un mayor éxito", apuntó.

"Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys, sabíamos que la serie seguía siendo aún más audaz, una hazaña impresionante teniendo en cuenta el éxito salvaje de la segunda temporada nominada al Emmy", dijo Vernon Sanders, director global de television de Amazon Studios.

"The Boys sigue superando los límites de la narración, a la vez que es implacablemente entretenida y enhebra la aguja de una sátira social que se siente muy real. El mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia de su fin de semana de estreno es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del reparto y el equipo que ha engendrado esta franquicia para Prime Video, y estamos deseando llevar más de The Boys a nuestros clientes", señaló.

"Los productores y el reparto de The Boys han demostrado año tras año que no hay listón que no puedan superar", dijeron Jeff Frost, Presidente de Sony Pictures Television, y Jason Clodfelter, copresidente de Sony Pictures Television. "Estamos increíblemente orgullosos de esta brillante y subversiva serie de género. Nuestra relación con Prime Video es mucho más que una asociación, es más bien como una familia numerosa. Todos aquí en Sony Pictures Television estamos agradecidos de unirnos a Prime Video y a Eric Kripke para otra exitosa temporada", concluyó.

La franquicia The Boys cuenta también con una serie de animación antológica de ocho episodios, The Boys Presents: Diabolical, ya disponible en Prime Video, así como el spin-off aún sin título, ambientado en la única universidad de Estados Unidos dedicada exclusivamente a superhéroes jóvenes adultos, que se encuentra actualmente en producción.