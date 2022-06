'Fargo' ha anunciado a los actores que protagonizarán su temporada 5, que estará disponible en Movistar Plus+ junto a sus cuatro anteriores entregas y cuya trama se desarrollará en el año 2019. Jon Hamm (Mad Men, Top Gun: Maverick) interpretará a un personaje llamado Roy, Juno Temple (Ted Lasso, The Offer) a otro conocido como Dot y Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho, revival de Twin Peaks) a una mujer llamada Lorraine.

Todavía no se conoce su fecha de estreno ni hay más detalles sobre la trama, pero sí que responderá a las siguientes preguntas: ¿Cuándo un secuestro no es un secuestro? ¿Qué pasa si tu mujer no es tuya?. Bajo esta premisa, la serie producida por MGM Television y FX Productions promete unas dosis de humor negro similares a las de sus anteriores temporadas.

Fargo se estrenó en 2014, y las cuatro primeras entregas de la exitosa serie, disponibles ya en su totalidad en Movistar Plus+, han sido nominadas a 55 premios Primetime Emmy y han ganado seis, incluyendo Mejor Miniserie por la primera entrega en 2014.

Fargo está basada en la película homónima de Joel y Ethan Coen, quienes son también productores ejecutivos de la serie, y, aunque sus temporadas comparten el mismo humor negro y tienen trazas de la cinta de 1996, son independientes unas de otras en cuanto a la trama y personajes.

La última entrega de la ficción creada, escrita y producida por Noah Hawley siguió la rivalidad entre las mafias italoestadounidenses y afroamericanas en la ciudad de Kansas City durante los años 50, y estuvo protagonizada por Chris Rock y Jason Schwartzman.

Además de ellos, otras estrellas como Jessie Buckley, Ben Whishaw, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Carrie Coon, Patrick Wilson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton o Martin Freeman han pasado por la serie.

Fargo está producida, junto a los hermanos Coen, por Warren Littlefield (El cuento de la criada), Steve Stark (Vikingos: Valhalla), Kim Todd (Brave New World) y Vincent Landay (Her).