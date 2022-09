La aclamada serie de ficción Juego de Tronos consiguió colocar en el foco de atención a los dragones, animales míticos que han sido protagonistas de miles de fábulas, historias y leyendas. Es así como, más allá del brillo o fuerza interpretativa de los personajes, estos fabulosos seres han conseguido ensombrecer cualquier gesta o heroicidad humana.

Tanto es así que la cadena televisiva HBO ya ha lanzado una precuela de la serie llamada La casa del dragón y, como no podía ser de otra manera, centrada en los orígenes de la familia Targaryen. Sin embargo, no se han limitado a dejar que los dragones aparezcan únicamente en la pantalla, también nos dan la oportunidad de meterlos en nuestra propia casa gracias a la realidad virtual. ¿Te sientes capaz de ser el cuidador de tu propio dragón?

La aplicación perfecta para los amantes de los dragones

House of the Dragon: Dracarys es la nueva aplicación lanzada por HBO Max para todos aquellos que, en algún momento, han deseado emular las hazañas de Daenerys o Rhaenyra convirtiéndose en el progenitor perfecto de estas míticas criaturas. Evidentemente, se trata de seres que solo existen en la ficción, por lo que, de momento, tendremos que conformarnos con la realidad virtual, aunque, a tenor de las informaciones, la diferencia entre ambos mundos no es tan grande.

El primer paso de la aplicación es conseguir el huevo del que saldrá el dragón. Es así como podemos criarlo desde pequeño, viendo su evolución hasta llegar a la edad adulta. Una de las características primordiales es que cada dragón tiene su carácter totalmente diferente, incluso su aspecto. Es así como, del mismo modo que pasa con los seres humanos, desarrollará unas habilidades distintas a los demás, dependiendo de la educación y cuidados que reciba.

La obligación de sus dueños será cumplir con todas las necesidades que requiera a lo largo de su vida. Darle de comer, sacarlo a pasear, respetar sus horas de descanso y, muy importante, adiestrarlo convenientemente. Para ello necesitarás conocer algunas frases y palabras a través del vocabulario valyrio aunque, en algunos casos, también te servirán los gestos.

Una vez haya cumplido la mayoría de edad, será el momento de salir al exterior y explorar el mundo. De ahí que puedas verlo volar por tu casa o por la ciudad.

La aplicación ya está disponible para los sistemas iOS y Android. ¿Te animas a convertirte en uno más de la familia Targaryen?