El actor Robert De Niro protagonizará 'Zero Day', la nueva serie limitada en formato de thriller político que se estrenará en Netflix, adelantó este miércoles Variety. Hasta el momento, los detalles acerca de la trama se mantienen en secreto pero, según la información del citado medio especializado en Hollywood, el oscarizado actor interpretaría a un expresidente del Gobierno de Estados Unidos en el que podría ser el primer papel protagonista en una serie convencional de toda su carrera.

'Zero Day' estará dirigida por Eric Newman ('Narcos') y el presidente de NBC News, Noah Oppenheim, quienes también harán la función de guionistas junto a Michael Smith -premio Pulitzer- y se encargarán de la producción ejecutiva junto a Jonathan Glickman. De esta manera, el idilio entre Newman y Netflix se perpetúa porque, además de 'Narcos' y 'Narcos: México', se ha desempeñado como productor ejecutivo de 'The Watcher' y de 'True Story'. Por su parte, antes de convertirse en presidente de NBC News en 2017, Oppenheim había escrito guiones para películas como 'El corredor del laberinto' y fue productor ejecutivo de la miniserie 'The Thing About Pam' (NBC).

A sus 79 años, De Niro, quien fue condecorado como mejor actor por la Academia de Hollywood en 1974 y 1980, continúa prodigándose, sobre todo, en su faceta como actor. Y es que, aparte de 'Zero Day', este año participó en 'Amsterdam' y desde 2019 ha formado parte del elenco de otras cinco películas más, entre las que destacan 'Joker' o 'El irlandés', esta última también distribuida por la plataforma Netflix.