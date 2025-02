Christina Ricci: "Con mi personaje en 'Yellowjackets', corro el riesgo de hacer casi de mí misma”

Cuando la carrera de Christina Ricci no pasaba por su mejor momento, Ashley Lyle y Bart Nickerson tocaron a la puerta de la antigua niño prodigio con una serie, 'Yellowjackets', convertida para sorpresa de propios y extraños en todo un fenómeno de la cultura pop. Este miércoles, día 26, llega a Movistar Plus+ la tercera temporada de este irresistible drama de misterio, cruzado con comedia negra, sobre la odisea caníbal de un equipo de fútbol femenino de instituto en los 90 y las no menos intensas tribulaciones de algunas supervivientes en el presente. Una de estas últimas, Misty, eterna marginada a la que Ricci interpreta con hipnótica ira contenida.

Al final de la segunda temporada, Misty fue responsable de otra muerte accidental, una que dolió más que la anterior. ¿Fue difícil entrar en su zona de pensamiento, tan llena de culpa y remordimiento?

¡No, en realidad no tanto! (ríe). Me identifico con eso de estar llena de culpa y remordimiento. También de pena y tristeza… Cada uno muestra esa clase de emociones de forma diferente. Lo que más me intimidaba era decidir cómo lo haría ella. Ha sido algo curioso, porque es muy distinta a mí, pero a la vez me identifico mucho con ella y sus emociones esenciales. Si algo de lo que le pasa está muy basado en la realidad, o es algo con lo que me puedo identificar fácilmente, corro el riesgo de hacer casi de mí misma. Debía encontrar un equilibrio al que me costó un poco llegar.

¿Cómo describiría el arco de su personaje esta temporada? Parece estar pasando de lo pasivo-agresivo a lo simplemente agresivo.

Creo que al principio está muy metida en el duelo, en esa experiencia emocional. Y después esto la impulsa a examinar las otras amistades, entre comillas, que tiene en su vida. O el resto de relaciones en su vida. Y a intentar decidir a quién debería mantener en su vida y quién se debería deshacer. Para cuando acabe esta temporada, habrá llegado a alguna clase de decisión en este sentido.

¿Dialoga mucho con Samantha Hanratty [la actriz que encarna a la versión adolescente de Misty] sobre decisiones de interpretación?

En realidad tampoco es que hablemos mucho de Misty y sus rasgos de personalidad. Desde el principio las dos hemos interpretado al personaje de forma similar, solo por mera intuición. Los guionistas, además, han sabido subrayar nuestras similitudes antes que nuestras diferencias. Pero, de todos modos, si me hubieras conocido a mis 15 años y después volvieras a verme a mis 45, no estarías delante del mismo ser humano. Por supuesto, habría algunas similitudes esenciales, pero soy realmente, realmente diferente. Gracias a esta diferencia temporal, ambas tenemos derecho a presentar nuestra propia versión del personaje.

La relación de Misty con Walter [el detective aficionado interpretado por Elijah Wood] sigue siendo intrigante. ¿Son amigos? ¿Quizás más que eso? Pero, ¿le cae bien él a ella? ¿Qué puede explicarme de esta relación?

Nadie había ido nunca tan detrás de Misty, nadie se había interesado en ella sin algún tipo de interés transaccional. Si se fija, todas sus otras relaciones se basan en lo que ella puede hacer por la otra persona. No se basan en que a la otra persona le caiga bien. Así que le cuesta confiar en alguien con esa fijación por ella. Además, es una persona atrofiada a nivel emocional, muy inmadura. La idea de manejar una relación es algo que escapa a su entendimiento.

¿Cómo fue la experiencia de compartir proyecto con Elijah Wood otra vez, casi un cuarto de siglo después de rodar 'La tormenta de hielo' a las órdenes de Ang Lee?

Elijah es genial. Tiene tanto talento, es tan divertido, se prepara siempre tan bien… Los dos somos profesionales realmente eficientes. Y creo que los dos valoramos eso en nuestros compañeros de trabajo.

La primera vez que formó parte de un fenómeno de la cultura pop, las películas de 'La familia Addams', era usted realmente joven. ¿Qué se siente formando parte de algo tan grande como 'Yellowjackets' y pudiendo disfrutar del éxito como persona adulta?

Cuando era pequeña, tuve que aprender desde muy pronto a no darme cuenta de cuando alguien me reconocía, porque de lo contrario, habría sido incapaz de moverme por el mundo. Creo que funcionó como mecanismo de afrontamiento, porque ahora mismo soy incapaz de atender a nada que no tenga que ver con mi cotidianidad más inmediata. Entiendo a un nivel intelectual que la serie tiene mucho éxito, pero soy incapaz de… sentir nada, ¿sabe lo que quiero decir? Sí, afecta a mi vida, porque me están saliendo más oportunidades de trabajo, y más promociones, y gano más dinero, y puedo sostener a mi familiar de forma diferente, pero no es algo que sienta de ningún modo.

¿Cómo explicaría la repercusión de la serie? Tengo una teoría: nadie ha superado realmente sus traumas de adolescencia, caníbales o no. Así que a todos nos resulta fácil identificarnos con este grupo de mujeres trastocadas.

Sí, debe ser algo así. Yo puedo decir que mis años adolescentes son los que más presencia tienen en mi memoria. Lo que resulta curioso, porque hace ya tiempo que han pasado. Y las experiencias adolescentes siempre nos han fascinado, en toda clase de formatos artísticos. Por otro lado, pienso que estamos en un tiempo en que la gente se siente muy desencantada. Y muy oprimida. Hay mucha desesperanza. A mucha gente le ha atraído ver a mujeres jóvenes comportándose como no se supone que deberían hacer, o a mujeres de cuarenta pasando de cumplir con sus deberes, que se supone que son cuidar de sus hijos y ser personas estables. En lugar de eso, se han dedicado a quemarlo todo por lo traumatizadas que están. Creo que la gente conecta con eso ahora mismo.

En la serie no dejan de pincharse grandes canciones. En el primer capítulo de la nueva temporada, 'Glycerine' de Bush pone banda sonora a un momento de intimidad callejera para Taissa [Tawny Cypress] y Van [Lauren Ambrose]. Funciona de maravilla. ¿Tiene algún momento musical favorito de la serie?

Me encanta cuando suena Liz Phair [en el episodio piloto, cuando Shauna recoge a Jackie en su coche]. Y también cada vez que suenan The Smashing Pumpkins, aunque no sabría decirte qué hacen con ellos en la serie [ríe]. De todos modos, a veces me ha hecho gracia la música que han querido usar. Yo iba al instituto en los 90 y, de verdad, nadie creía que Live molaran. Lo siento.