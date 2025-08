'Miércoles', temporada 2: la estrella gótica de Netflix regresa para una aventura más oscura

Era fácil imaginar un éxito cuanto menos razonable para 'Miércoles' (Netflix, segunda temporada desde el miércoles, día 6), explotación tardía de una propiedad intelectual bastante querida por varias generaciones: la macabra pero adorable Familia Addams, creada por Charles Addams para unas viñetas difundidas sobre todo por 'The New Yorker' desde 1938 y protagonista de una popular teleserie en los 60 y una saga fílmica en los 90. La serie tenía a su favor, además, el protagonismo de la ascendente Jenna Ortega ('You', 'X') o la presencia como director de Tim Burton, quien se quitaba así la espinita de no haber podido firmar la primera película por cuestiones de agenda; un proyecto de animación de dos décadas después no llegó a coger forma.

Pero el éxito de esta creación de Alfred Gough y Miles Millar (tándem de 'Smallville') ha acabado siendo casi irracional. Su primera temporada es, a día de hoy, la serie de habla inglesa más popular de la historia de Netflix, superando de largo a 'Adolescencia': 1.718.800.000 horas vistas contra 546.500.000. Como con tantas cosas hoy en día, todo fue culpa de TikTok. La coreografía de Miércoles al ritmo de The Cramps ('Goo goo muck', elegida por el propio Burton) se adueñó del algoritmo a través de múltiples versiones, muchas de ellas musicadas en realidad por 'Bloody Mary' de Lady Gaga en clave acelerada.

O quizá deberíamos señalar a Ortega como causante primera del fenómeno. Fue ella quien ideó el baile, igual que muchos otros detalles del personaje antes bordado por Lisa Loring y Christina Ricci. Cuando explicó en el pódcast 'Armchair expert' que se había pasado el rodaje "cambiando líneas" y que "tuvo que poner el freno" porque "nada de lo que debía interpretar tenía sentido para el personaje", algunos no lo vieron como señal de inteligencia o determinación, sino de petulancia o engreimiento. El tiempo le ha dado la razón: ahora produce 'Miércoles'.

A veces veo asesinos en serie

La segunda temporada (o, para ser precisos, su primera parte; la segunda llegará el 3 de septiembre) arranca en terrenos de perverso terror. Podemos contar ese comienzo porque Netflix ya lo difundió en el evento para fans Tudum del 31 de mayo. Durante el verano, en lugar de (ni pensarlo) tomar el sol, Miércoles usó sus perfeccionadas habilidades mentales para perseguir al tristemente famoso asesino de Kansas City (Haley Joel Osment, lejano niño de 'El sexto sentido'), obsesión personal desde los 6 años. Cuando parece que la temporada acabará pronto, llega Cosa para echar una mano.

Como ya se veía en el tráiler, Miércoles empieza después nuevo curso en Nunca Más, uno que podría quitarle las ganas de seguir estudiando. Su hermano Pugsley (Isaac Ordóñez) es novato en el lugar y tendrá que vigilarle de cerca, no sea que haga excesivo alarde de su electroquinesis. Además, su absorbente madre Morticia (Catherine Zeta-Jones) podría ser la nueva presidenta del Comité de Recaudación. Pero tener a la familia en el colegio no será su peor quebradero de cabeza. Sigue sufriendo al acosador que asomó en la primera temporada. Y le persigue una terrible visión psíquica: su mejor amiga y compañera de cuarto Enid (Emma Myers) morirá… y además, parece que por su culpa.

Al reparto se suman Steve Buscemi como Barry Dort, nuevo director de la academia, y Billie Piper como Isadora Capri, su nueva directora musical. También hay que celebrar a estrellas invitadas como Joanna Lumley (que será la abuela materna de Miércoles) o Lady Gaga (como una legendaria maestra de Nunca Más). Son maneras de llenar el vacío dejado por Percy Hynes White (torturado artista Xavier Thorpe), desaparecido del reparto tras aquella oleada de alegaciones de agresión sexual a través de Twitter en 2023.

Con director sevillano

'Miércoles' solo puede ser 'Miércoles' porque Miércoles nunca dejará de ser Miércoles. Ahí está la gracia del personaje, en su incapacidad para desarrollarse emocionalmente o para detener su lengua viperina; para aprender a sonreír o pestañear. Pero su cocreador Miles Millar habló a 'Entertainment Weekly' de una temporada distinta, aún más oscura. "Hay momentos que son decididamente dignos de una película de terror", dijo. "Ya teníamos eso en la temporada 1, pero creo que esta temporada hay momentos que son muy intensos, diría".

Según contó Jenna Ortega a 'The Hollywood Reporter', Netflix tenía "más confianza esta vez" y todo se pudo hacer "a una escala mayor" y se invirtió "más tiempo en las secuencias". Burton vuelve a dirigir cuatro episodios; los otros cuatro se los reparten entre el sevillano Paco Cabezas ('Penny Dreadful', 'The Umbrella Academy') y Angela Robinson (“True blood”). Hace dos semanas se anunciaba que no, no serán los últimos capítulos: habrá como mínimo una tercera temporada, además de un posible 'spin-off' envuelto en todo un halo de secretismo.

