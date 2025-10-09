Estreno muy pronto
'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último
La serie retomará su temporada 14 casi dos años después de emitir el primer capítulo de esa tanda.
Redacción Yotele
'La que se avecina' vuelve muy pronto a Telecinco para retomar su temporada 14. Los vecinos más alocados volverán a la televisión en abierto casi dos años después del último episodio que estrenó Mediaset.
Fue en noviembre de 2023 cuando Telecinco emitió el primer capítulo de la temporada 14, que ahora retoma con una promo donde los personajes de Amador Rivas y Agustín Gordillo reciben un diagnóstico nada agradable: "Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal", comenta el doctor.
La escena continúa con Amador preocupado: "Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?", su amigo, el personaje que interpreta Carlos Areces le indica que mueva la cabeza para comprobar si le pasa "como cuando te entra agua en la piscina". La pieza termina con la voz en off anunciado: "La que se avecina, muy pronto en Telecinco".
La temporada 15, disponible en Amazon
Mientras tanto, en Amazon Prime Vídeo está disponible la temporada 15 de la serie desde hace un año y la temporada 16 ha finalizado su rodaje este rodaje. Para esta última tanda, la serie afronta un importante cambio con la reducción de la duración de sus episodios a la mitad. Así, la comedia de los hermanos Caballero tendrá capítulos de 35-50 minutos de duración y no de 80, como ha acostumbrado desde sus inicios.
