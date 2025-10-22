Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los detalles

'La que se avecina’ desvela la gran sorpresa que prepara en su episodio 200: la serie se convertirá en un western

El mítico capítulo podrá verse antes de su estreno en Prime Video en más de 40 salas de Cine Yelmo en toda España.

Episodio 200 de 'La que se avecina'.

Episodio 200 de 'La que se avecina'. / Contubernio

Carlos Merenciano

Madrid

La celebración del episodio 200 de 'La que se avecina' promete convertirse en uno de los eventos televisivos más esperados del año. La serie creada por Laura y Alberto Caballero alcanzará este hito dentro de su temporada 16, que se estrenará el próximo 18 de noviembre en Prime Video, con una entrega especial que llevará a los vecinos de Contubernio 49 a un escenario completamente inesperado: el Lejano Oeste.

Tal y como ha revelado Laura Caballero, la serie rendirá homenaje al género western con un episodio muy especial titulado “Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura”. En él, los personajes de 'La que se avecina' se trasladarán a un pueblo de vaqueros, donde los enfrentamientos, los duelos al sol y los bailes en el saloon serán los protagonistas. Los vecinos más alocados de la televisión española se transformarán en pistoleros, damas del oeste y buscadores de fortuna, en una entrega que promete ser una parodia tan ingeniosa como cinematográfica.

Caballero ha avanzado, a través de fotografías, que este capítulo será un homenaje a los grandes clásicos del western, pero con el sello inconfundible de 'La que se avecina'. El episodio combinará humor con la estética y ambientación del cine del Oeste americano.

Para conmemorar este logro, Mediaset España y Prime Video han preparado un preestreno exclusivo en cines. En colaboración con Cine Yelmo, el episodio 200 podrá verse en más de 40 salas repartidas por toda España los días 11 y 15 de noviembre, dentro de la programación especial de contenidos alternativos +Que Cine. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Vigo o Bilbao, entre muchas otras, acogerán esta cita única en la que los fans podrán disfrutar del episodio antes de su llegada a la plataforma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas
  2. Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
  3. Las obras de A Sardiñeira por la intermodal, en su fase final
  4. Mercadillo vintage en A Coruña: ropa de Nike, Levi's o Lacoste a 9 euros
  5. El cariño de un ex del Deportivo que vivió 'un sueño' y su anécdota con Cristiano Ronaldo: 'El club me enseñó a crecer
  6. Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
  7. El juzgado avala el despido del líder del STL por su papel en la huelga de basura de A Coruña
  8. Hijos de Rivera compra la destilería cambresa Vánagandr, ganadora de más de 40 premios internacionales

El PP tumba en el Senado la primera iniciativa para introducir el aborto en la Constitución

El PP tumba en el Senado la primera iniciativa para introducir el aborto en la Constitución

Así fue la operación antidroga que culminó en el puerto de A Coruña: "¡Es la Marina Francesa, alto!"

Así fue la operación antidroga que culminó en el puerto de A Coruña: "¡Es la Marina Francesa, alto!"

Antonio Montero estalla contra el secretario de organización de Podemos por la inquiokupación: “¿Por qué no los metéis en vuestras casas?”

Antonio Montero estalla contra el secretario de organización de Podemos por la inquiokupación: “¿Por qué no los metéis en vuestras casas?”

La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez

La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez

El CTA ratifica al VAR de Málaga por el codazo de Eddahchouri: creen que el Dépor debería salir peor parado

El CTA ratifica al VAR de Málaga por el codazo de Eddahchouri: creen que el Dépor debería salir peor parado

El juez de la Audiencia Nacional archiva la querella presentada contra Netanyahu por el asalto al barco de la flotilla a Gaza

El juez de la Audiencia Nacional archiva la querella presentada contra Netanyahu por el asalto al barco de la flotilla a Gaza

Así fue la intervención de la narcolancha en alta mar por parte de la Marina Francesa

Así fue la intervención de la narcolancha en alta mar por parte de la Marina Francesa

El Congreso prorroga la investigación sobre la 'Operación Cataluña' con la vista puesta en Cosidó, Villarejo y Boye

El Congreso prorroga la investigación sobre la 'Operación Cataluña' con la vista puesta en Cosidó, Villarejo y Boye
Tracking Pixel Contents