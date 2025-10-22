'La que se avecina’ desvela la gran sorpresa que prepara en su episodio 200: la serie se convertirá en un western

La celebración del episodio 200 de 'La que se avecina' promete convertirse en uno de los eventos televisivos más esperados del año. La serie creada por Laura y Alberto Caballero alcanzará este hito dentro de su temporada 16, que se estrenará el próximo 18 de noviembre en Prime Video, con una entrega especial que llevará a los vecinos de Contubernio 49 a un escenario completamente inesperado: el Lejano Oeste.

Tal y como ha revelado Laura Caballero, la serie rendirá homenaje al género western con un episodio muy especial titulado “Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura”. En él, los personajes de 'La que se avecina' se trasladarán a un pueblo de vaqueros, donde los enfrentamientos, los duelos al sol y los bailes en el saloon serán los protagonistas. Los vecinos más alocados de la televisión española se transformarán en pistoleros, damas del oeste y buscadores de fortuna, en una entrega que promete ser una parodia tan ingeniosa como cinematográfica.

Caballero ha avanzado, a través de fotografías, que este capítulo será un homenaje a los grandes clásicos del western, pero con el sello inconfundible de 'La que se avecina'. El episodio combinará humor con la estética y ambientación del cine del Oeste americano.

Para conmemorar este logro, Mediaset España y Prime Video han preparado un preestreno exclusivo en cines. En colaboración con Cine Yelmo, el episodio 200 podrá verse en más de 40 salas repartidas por toda España los días 11 y 15 de noviembre, dentro de la programación especial de contenidos alternativos +Que Cine. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Vigo o Bilbao, entre muchas otras, acogerán esta cita única en la que los fans podrán disfrutar del episodio antes de su llegada a la plataforma.