Amistad eterna
Gemma Cuervo rompe el silencio sobre José Luis Gil con un mensaje que ha emocionado a sus seguidores: "Nos cuidaba de verdad"
La actriz dedica una sentida publicación en Instagram a su compañero de ‘La que se avecina’, aún recuperándose del ictus que sufrió en 2021.
Carlos Merenciano
Gemma Cuervo, actriz reconocida por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', ha aprovechado su actual actividad en redes para acordarse de uno de los actores con el que compartió tantos años de rodaje: José Luis Gil. El aragonés, que actualmente no está activo profesionalmente hablando, continúa recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021.
La actriz realizó una publicación con la canción “Me quedo” de Pablo Alborán y comenzó escribiendo: "Mi querido Pablo Alborán lo canta como solo él sabe hacerlo en esta canción que acompaña la publicación: ME QUEDO". A partir de ahí, compartió una reflexión sobre la amistad y los espacios donde uno puede sentirse comprendido sin necesidad de palabras.
"Siempre nos queremos quedar donde las miradas nos entienden sin necesidad de palabras, donde el silencio no incomoda sino que protege, donde un abrazo nos recompone el alma sin hacer ruido. En la amistad verdadera existen esos lugares que son tan necesarios como comer y beber. Personas que nos sostienen cuando tropezamos y que, cuando brillamos, sonríen en silencio con ese orgullo limpio que no necesita aplausos". En su texto, Cuervo recordó especialmente la actitud de Gil durante los rodajes: "José Luis cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad".
La intérprete cerró su mensaje con un deseo que ha emocionado a sus seguidores: "Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe". Y lo resumió en dos palabras finales que han resonado con fuerza entre sus fans: "Amor y Dignidad".
