¿Por qué ha tardado tanto 'Euphoria' en volver para una nueva temporada?

El último capítulo de la segunda temporada de 'Euphoria' se estrenó el 27 de febrero de 2022. El primero de la tercera lo hará finalmente el 12 de abril (un día después en España). Para los numerosos seguidores de esta serie fenómeno, hubo algún momento durante este paréntesis en que la pregunta dejó de ser "¿cuándo volveremos a ver otro capítulo?" para convertirse en "¿volveremos a ver otro capítulo?".

Pero es que han sido más de cuatro años plagados de escollos diversos e importantes. El primero de ellos, 'The idol', la vilipendiada serie en la que el cineasta Sam Levinson, creador y director de 'Euphoria', se involucró mucho más de lo que iba a hacer en un primer momento, para aparente desesperación de Zendaya. 'The Hollywood Reporter' explicaba en un tumultuoso reportaje que la protagonista de 'Euphoria' pidió una reunión con altos cargos de HBO para saber por qué la cadena permitía al cineasta dedicar tanto tiempo a otra serie cuando debía estar centrándose en prolongar su creación más famosa.

Levinson escribió el piloto de 'The idol', pero la serie iba a ser mayormente escrita por otros y dirigida en su integridad por Amy Seimetz ('The girlfriend experience'). Esta última acabó abandonando la producción por, según fuentes de 'Deadline', importantes diferencias creativas con su protagonista y cocreador Abel Tesfaye, alias The Weeknd. Cuando HBO pidió a Levinson volver a rodar algunas partes, el director prefirió volver a rodar prácticamente toda la serie, desechando así un metraje en que se habían invertido 60 millones de dólares, según 'The Hollywood Reporter'. Probablemente la versión de Seimetz era mejor.

Doble huelga y triple pérdida

La producción de 'Euphoria' arrancó inicialmente en Los Ángeles en febrero de 2023, un año después de que HBO anunciara la renovación por una tercera temporada. La idea era poder estrenar entre principios y mediados de 2024, pero esa previsión duró poco. Solo unos meses más tarde arrancaba una huelga primero de guionistas y después de actores que, como bien es sabido, paralizó la industria durante casi cuatro meses.

Durante ese período, en julio, para ser precisos, falleció por sobredosis accidental el actor Angus Cloud, alias Fezco, precisamente el personaje que iba a ser columna vertebral de la historia en los nuevos capítulos. Esa pérdida afectó profundamente a Levinson, quien, antiguo adicto él mismo, se había preocupado mucho por Cloud y tratado de mantenerlo sobrio durante el rodaje de la serie. En principio, Fez debía morir en la primera temporada, y después en la segunda, pero el director no quiso hacerle eso a su protegido. "Necesitaba tener ganas de algo o se perdería en el mundo", ha dicho Levinson en una entrevista reciente con 'The New York Times'.

En un comunicado reciente, el cineasta se expresaba en estos términos: "Con algo como la adicción, se supone que has de estar preparado para la pérdida de quien está luchando, pero su muerte desató una rabia en mí. No solo por él, sino por las muchas jóvenes vidas que se está llevando el fentanilo. El año que Cloud murió, más de 70.000 estadounidenses cayeron por el mismo motivo; fue la principal causa de muerte entre los menores de 45 años".

Levinson dedica esta temporada a "Angus y todos los chicos que no tuvieron una segunda oportunidad", pero un rótulo al final del primer episodio recuerda también otras dos pérdidas en la familia de la serie: el productor Kevin Turen murió de un infarto a finales del mismo 2023, y el actor Eric Dane (Cal Jacobs, el problemático padre del personaje de Jacob Elordi) falleció el pasado febrero tras una larga batalla con la ELA.

Buscando en las almas

Levinson tenía ya preparada una buena parte de la serie antes de la doble huelga, pero la muerte de Cloud le hizo replantearse todo. Según contó el actor Colman Domingo (en la serie, padrino de Rue en Alcohólicos Anónimos) en 'GQ' en febrero de 2024, Levinson es alguien que "escribe y reescribe y escribe y vuelve a reescribir", y ahora se estaba haciendo la difícil pregunta de quiénes somos ahora mismo. "Cómo están nuestras almas. Eso es lo que quiere averiguar con la tercera temporada".

Durante una presentación de contenidos a la prensa en noviembre de 2023, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, prometió más 'Euphoria' para 2025, pero fue una previsión demasiado optimista. Hacía falta tiempo para que la cadena y Levinson dieran forma al nuevo ángulo imaginado para la serie por su creador, un salto temporal que ha resultado ser considerable, que va más allá del instituto y los estudios superiores.

Actores en ascendencia

En marzo de 2024, HBO informaba en un comunicado que había dado permiso a sus actores para "buscar otras oportunidades" mientras cadena y creadores buscaban el modo de hacer "una tercera temporada excepcional". Y oportunidades encontraron. Zendaya se ha sumado a 'blockbusters' de prestigio firmados por Denis Villeneuve (las tres partes de 'Dune') y Christopher Nolan ('La Odisea'). Jacob Elordi ha sido el monstruo de Frankenstein para Guillermo del Toro o un discutido pero exitoso Heathcliff en la nueva 'Cumbres borrascosas'. Sydney Sweeney empieza a ser un reclamo importante de taquilla, si nos atenemos a los resultados de 'Cualquiera menos tú' o 'La asistenta'. "Hemos estado todo el tiempo acomodándonos a ellos”, ha dicho Levinson en 'The New York Times', "porque su éxito es nuestro éxito".

Hay rostros que, por desgracia, no veremos en esta temporada. Ya en agosto de 2022, Barbie Ferreira anunciaba que no volvería como la joven dominatrix Kat. "Simplemente pensé que era hora de marcharse. Todos llegamos a la conclusión de que era el momento de que Barbie se fuera. Y todo en orden", nos contaba la propia actriz a su paso por el BCN Film Fest de 2025. Con ella ha salido de la serie (no se sabe si por voluntad propia) Austin Abrams, cuyo personaje estaba íntimamente ligado a Kat. Tampoco veremos a Storm Reid (Gia, hermana pequeña de Rue), a la que se le complicó la agenda con rodajes, la universidad y sus pinitos en la producción.

Otra ausencia importante parece la de Labrinth, compositor de una emblemática banda sonora y algunas canciones (como la ganadora de un Emmy 'All for us') en las dos primeras temporadas. En principio, iba a colaborar en la nueva música con el legendario Hans Zimmer, pero este último es el único que aparece en los créditos de los tres primeros episodios. Labrinth llamó la atención el mes pasado publicando un 'post' en Instagram con algunas palabras duras: "Estoy harto de esta industria. Que jodan a Columbia. Que jodan doblemente a 'Euphoria'. Me largo. Gracias y buenas noches". Con esta serie (y, al parecer, casi todo lo que toca Levinson), el drama se desarrolla tanto delante como detrás de las cámaras.