Una serie sobre narcotráfico rodada en Galicia: 'Clanes' sigue conquistando Netflix... y por partida doble

Clanes llegó el pasado 2024 a Netflix para acercar el mundo del narcotráfico en Galicia a través de una de esas historias de amor imposible capaces de enganchar a millones de personas.

'Clanes', un fenómeno global desde Galicia

Vaya si lo consiguió. La serie de la compañía coruñesa Vaca Films fue todo un fenómeno global. Su primera temporada no solo logró colarse en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países, también fue el título más seguido en 28 estados.

Dos años después, esta serie gallega descargaba a comienzos de abril en la plataforma roja con una segunda entrega que, llena de novedades y nuevas tramas, buscaba repetir el éxito obtenido en su estreno.

Los gallegos Tamar Novas y Xosé Antonio Touriñán, en la segunda temporada de ‘Clanes’. / Jaime Olmedo / Netflix

'Clanes', la serie más vista del momento en Netflix

Y lo cierto es que Clanes no ha tardado en ser la ficción más vista de la semana en España. De hecho, no ha necesitado ni siete días para conseguirlo desde su lanzamiento el pasado 3 de abril.

Pero lo más llamativo no es que esta Clanes haya vuelto a encabezar con su segunda temporada la lista de series más vistas en España desde su estreno —ocupa el primer puesto de las últimas dos semanas—, sino que durante los últimos siete días lo hace por partida doble.

La serie gallega 'Clanes' ocupa los dos primeros puestos de las ficciones de Netflix más vistas en España durante la última semana. / Netflix

El motivo: la primera entrega de Clanes ocupa el segundo puesto de los títulos más seguidos. Es posible que todo ello se deba a que muchos usuarios, tal vez por el largo tiempo que ha pasado entre el lanzamiento de la primera y la segunda temporada, necesiten recordar todo lo sucedido para poder ponerse al día con la nueva tanda de capítulos. Quien sabe.

'Clanes', una historia de amor imposible con el narcotráfico gallego como telón de fondo

Lo que está claro es que el fenómeno Clanes sigue presente ahora que ha descargado de nuevo en Netflix.

Un regreso lleno de intriga, tensión, alianzas inesperadas, luchas y un escenario emocional mucho más complejo que nos continúa acercando diferentes localizaciones de la comunidad —entre ellas Cambados, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón, Ferrol, así como puntos de la Ribeira Sacra y la comarca de O Salnés— a través conocidas caras gallegas.

Fotograma de la segunda temporada de 'Clanes' en la que aparecen conocidas caras gallegas. / Netflix

'Clanes', una serie con conocidas caras gallegas

Comenzando por la del compostelano Tamar Novas, gran protagonista de Clanes junto a la intérprete madrileña Clara Lago, quienes, en esta segunda temporada, no solo se ven nuevamente involucrados en el mundo del narcotráfico, sino que continúan con su historia de amor imposible en bandos rivales.

Eso sí, Tamar Novas no es el único actor gallego presente en el regreso de Clanes. Junto a él también se pueden ver a intérpretes como Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado, Federico Pérez Rey y los compostelanos Diego Anido y Luis Zahera.

El compostelano Luis Zahera, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Especialmente a este último, Luis Zahera, que desembarca en el papel de Paco El Curilla para cambiar prácticamente el juego tres años después de los acontecimientos sucedidos en la primera temporada.

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