Renovación confirmada
Movistar Plus+ renueva ‘Se tiene que morir mucha gente’ por una segunda temporada tras su éxito entre el público joven
La serie creada por Victoria Martín regresará en 2027 con nuevos capítulos después de convertirse en uno de los títulos más consumidos de la plataforma
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ seguirá ampliando el universo de ‘Se tiene que morir mucha gente’. La plataforma ha confirmado la segunda temporada de la comedia creada por Victoria Martín, apenas unas semanas después de su estreno, tras los buenos resultados de consumo, captación de nuevos clientes y conversación en redes sociales.
La nueva entrega llegará en exclusiva en 2027. Movistar Plus+ destaca que la ficción ha cumplido uno de sus principales objetivos al conectar con un público más joven y diverso, además de situarse desde su lanzamiento, el pasado 21 de mayo, entre los contenidos más vistos de su catálogo.
Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Sofía Otero encabezan el reparto de la primera temporada. Junto a ellas aparecen Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib. Sandra Romero dirige la serie junto a la propia Victoria Martín y Nacho Pardo.
La ficción adapta el libro homónimo de Victoria Martín, publicado por Plaza & Janés y convertido en un éxito editorial con once ediciones. La historia sigue a Bárbara, Maca y Elena, tres amigas del colegio que continúan vinculadas dos décadas después pese a vivir momentos personales muy distintos. La frustración laboral, la precariedad, las adicciones y las relaciones sentimentales terminan haciendo estallar el frágil equilibrio entre ellas.
Amaral firma ‘No quiero más canciones tristes’, el tema principal de la serie. Con esta renovación, Movistar Plus+ refuerza su apuesta por nuevas voces y por producciones originales capaces de atraer a espectadores que hasta ahora no estaban tan presentes entre la audiencia habitual de la plataforma.
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