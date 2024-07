10 días para los Juegos de París: 11 grandes momentos de los Juegos

Los Juegos Olímpicos son sin duda el gran acontecimiento deportivo mundial, la cita que esperan los deportistas. El momento en el que dejar ver todo el trabajo de los cuatro años que dura el ciclo olímpico. Un corto período en el que poder lucirse y donde los ojos de medio mundo están puestos sobre ellos y sus gestas.

Nombres míticos como Usain Bolt, Nadia Comaneci o Michael Phelps son ya parte del Olimpo de los Juegos con el que todos sueñan. En París 2024, deportistas de todo el mundo tendrán la oportunidad de dejar su huella y emular a sus predecesores. Aquí tienen 11 grandes ejemplos.

Berlín 1936 - Owens venció a Hitler - Atletismo

En uno de los episodios más negros de su historia, el Comité Olímpico Internacional (COI) concedió la organización de los Juegos Olímpicos de 1936 a Berlín cuando el genocida Adolf Hitler llevaba ya dos años como Führer al frente del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NAZI).

Sin embargo, el baño de masas del dictador austríaco (nació en una localidad fronteriza con Alemania, Braunau am Inn) se frustró por la heroica actuación de Jesse Owens, el primer gran ídolo del atletismo afroamericano que se colgó el oro en 100 metros (10.3 todavía con cronometraje manual), 200 metros (20.7), salto de longitud (8,06 metros) y 4x100 con el cuarteto estadounidense junto a Ralph Metcalfe, Foy Draper y Frank Wykoff (39.8).

Jesse Owens ganó cuatro oros en atletismo ante la mirada de Hitler / OLYMPICS.ORG

Esos históricos cuatro oros provocaron la ira de Hitler, quien como buen roedor se ausentó de las ceremonias de medallas para no estrechar la mano del alabameño cuando esperaba una exhibición de la raza aria. Lo peor es que después volvió a casa, donde siguió sufriendo en sus carnes la lacra del racismo, una modalidad en la que Estados Unidos también es medallista olímpico.

Londres 1948 - El movimiento Paralímpico y Fanny Blankers-Koen - Atletismo

Ubicado en la parte más alta de Badalona, el Institut Guttmann lleva realizando desde 1965 un sensacional trabajo de neurorrehabilitación con todo tipo de enfermos y accidentados graves con el nombre del precursor del movimiento paralímpico en todo lo alto.

Hace 76 años, el doctor Ludwig Guttmann organizó una competición de baloncesto en silla de ruedas que tuvo un enorme seguimiento y fue el germen de los primeros Juegos Paralímpicos en Roma 1960, a los primeros Juegos Paralímpicos de la historia.

La atleta neerlandesa Fanny Blankers-Koen hizo historia en Londres 1948 / OLYMPICS.ORG

De forma paralela, la neerlandesa Fanny Blankers-Koen se encumbraba con cuatro oros 12 años después de ser sexta en altura quinta en 4x100 la posta en Berlín'36. Los dos siguientes Juegos se cancelaron por la guerra, pero ella no cejó en su empeño de igualar a Jesse Owens.

Con dos hijos y embarazada de tres meses, una de las grandes precursoras del deporte femenino reinó en 100 metros (11.9), 200 (24.4), 80 metros vallas (11.2, mismo tiempo que la británica Gardner) y con una gran posta final en 4x100 junto a Xenia Stad-de Jong, Netty Witziers-Timmer y Gerda van der Kade-Koudijs (47.5).

Roma 1960 - Muhammad Ali y Abebe Bikila - Atletismo

Uno de los emblemas del deporte mundial en toda su historia y aún conocido como Cassius Clay, el boxeador se encumbró en el peso semipesado después de un controvertido viaje en avión después de que lo convenciesen de que era imposible hacerlo en tren como él quería.

Víctima del racismo en su Lousville natal, el futuro Muhammad Ali empezó a fraguar su leyenda en Roma y ni siquiera ese oro reblandeció los cerebros embrutecidos del racismo contra los negros en Estados Unidos. El árbitro tuvo que parar el combate ante el belga Becaus y después venció por 5-0 al soviético Shatkov, al australiano Madigan y en otra exhibición al polaco Zbigniew Pietrzykowski en la final.

Muhammad Ali era aún Cassius Clay en Roma 1960 / OLYMPICS.ORG

Mientras, el etíope Abebe Bikila provocó risas y miradas cuando salió a correr descalzo la maratón masculina a la que llegó a última hora para sustituir a un compatriota lesionado. Con los pies desnudos, el abisinio se colgó el oro con récord mundial (2:15:16.2), algo que repitió ya con zapatillas en Tokio (2:12:11.2), aventajando en más de cuatro minutos al británico Heatley.

Tokio 1964 - Anton Geesink derrota a Kaminaga - Judo

Japón es la cuna del judo, un arte marcial ideado por Kano Jigoro en 1882 que alcanzó el sueño de ser olímpico precisamente en Tokio 1964. Todo estaba preparado para una fiesta nipona, aunque el neerlandés Anton Geesink no estaba por la labor tal y como recordó a SPORT el exjudoca y actual presidente del COE, Alejandro Blanco.

El neerlandés pudo con los japoneses en la cuna del judo / OLYMPICS.ORG

Tras ser tercero precisamente en Tokio en los Mundiales de 1956 y oro en los de París 1961 con victoria sobre el japonés Koji Sone en la final, el de Utrecht provocó un seísmo en la capital japonesa al vencer al local Akio Kaminaga en la final de la categoría open para colgarse un histórico oro, el único que se resistió a los organizadores en esta disciplina autóctona.

México 1968 - Bob Beamon y el Black Power

Si hay un momento atlético épico en la historia de los Juegos, quizá sea el salto de Bob Beamon en la final de salto de longitud en 1968 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. Como un extraterrestre, el estadounidense logró un registro de otra época (8,90) que se mantuvo hasta que su compatriota Mike Powell (8,95) voló hasta 8,95 metros en unos Mundiales de Tokio 1991 en los que Carl Lewis se fue a 8,87.

Beamon eclipsó el primer 'sub 10' en 100 metros (Jim Hines con 9.85), el primer 'sub 20' en 200 (Tommie Smith con 19.83), el primer 'sub 44' en 400 lisos (Lee Evans con 43.86) y la revolución de Dick Fosbury (fallecido en 2023) con su novedoso estilo en altura en sustitución del rodillo ventral (2,24). Tanto, que los jueces no tenían cinta métrica suficiente para medir un brinco tan grande hacia el Olimpo.

En la carrera de 200 metros se vivió otro momento histórico cuando el citado Tommie Smith y su compatriota John Carlos (bronce con 20.10) levantaron el brazo con el puño en alto para reivindicar el Black Power y denunciar el racismo que seguía corroyendo la supuesta tierra de las libertades. El COI (otro que tal baila) los expulsó de la Villa y Estados Unidos no volvió a convocarlos... ¡Qué país!

Múnich 1972 - La polémica del baloncesto y Mark Spitz

Otros dos momentos que impiden decantarse por uno de ellos en la capital de Bavaria en 1972. Con siete oros y siete récords mundiales, el estadounidense Mark Spitz borró como icono de la natación a su compatriota Johnny Weissmüller (nació en Rumanía), el famoso 'Tarzán' de las películas.

El californiano reinó en 100 libres (51.22), 200 libres (1:52.78), 100 mariposa (54.27), 200 mariposa (2:00.70) y con el cuarteto estadounidense en 4x100 libres junto a David Edgar, John Murphy y Jerry Heidenreich (3:26.42), 4x200 libres con John Kinsella, Fred Tyler y Steve Genter (7:35.38) y 4x100 estilos nadando la mariposa junto a Mike Stamm Tom Bruce y Jerry Heidenreich (3:48.16).

El otro icono fue el pase de canasta a canasta de Ivan Yedeshko sobre Alexander Belov y su canasta con 50-49 en el marcador para Estados Unidos ante la Unión Soviética dio la vuelta al mundo por la victoria soviética (50-41) tras una jugada final que se repitió dos veces y que provocó la ira norteamericana. De hecho, el país nunca admitió la victoria 'roja'.

Montreal 1976 - Nadia Comaneci, primer 10 - Gimnasia artística

La gimnasta rumana logró cinco oros olímpicos entre Montreal 1976 (tres) y Moscú 1980 (dos), pero fue en tierras canadienses donde se convirtió en un mito del deporte al conseguir el primer 10 de la historia en uno de los deportes más emblemáticos de los Juegos.

A sus 14 años y con menos de 50 kilos de peso, la rumana provocó un pequeño caos con su perfecto ejercicio de asimétricas, ya que los marcadores tan solo estaban programados para reflejar un 9,99... por lo que su ejercicio se puntuó como 1,00.

El 18 de julio de 1976, 'La Novia de Montreal' logró la perfección en una carrera en la que además de esos cinco oros olímpicos (nueve medallas en total), también logró dos universales y nueve continentales.

Barcelona 1992 - El Dream Team - Baloncesto

Barcelona vio muy posiblemente la mejor selección en la historia de los Juegos Olímpicos computando todos los deportes. Apartados históricamente de los Juegos Olímpicos por su carácter de deportistas profesionales, los jugadores de la NBA fueron la gran atracción en 1992 tras el permiso del COI.

Estados Unidos formó un bloque de ensueño con Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, Chris Mullin, Clyde Drexler, David Robinson, Charles Barkley, John Stockton, Larry Bird, Pat Ewing y el joven Christian Laettner pasaron a la historia como el 'Dream Team' ('Equipo de Ensueño').

Michael Jordan y Magic Johnson, juntos en Barcelona'92 / OLYMPICS.ORG

Sin rival, los norteamericanos ganaron todos sus partidos por más de 30 puntos. En la primera fase vencieron a Angola (116-48), a Croacia (103-70), a Alemania (111-68), a Brasil (127-83) y por 122-82 a una España que después caería tras hacer el ridículo ante Angola. En cuartos noqueó a Puerto Rico (115-77) y en 'semis arrasó a la Lituania de Arvydas Sabonis y de Marciulionis (127-76) para reinar frente a Croacia de Drazan Petrovic en la final (117-85).

Sidney 2000 - Las dos Coreas juntas y Moussambani - Natación

A diferencia de lo que sucede actualmente con el COI posicionándose en conflictos políticos y armados, Sidney demostró en 2000 lo que deben ser el deporte y el movimiento olímpico cuando Corea del Sur y Corea del Norte desfilaron juntas bajo la misma bandera. Ese mensaje de unidad frente a la confrontación engrandeció al olimpismo.

Otro momento histórico llegó en la piscina. A imagen y semejanza del atletismo, el sistema de cuotas para países sin clasificados permitió a Eric Moussambani (Guinea Ecuatorial) zambullirse en el Sydney International Aquatic para disputar las series previas 100 libres... ¡casi se ahoga!

Eric Moussambani tardó casi dos minutos en cubrir los 100 libres / AP

Con solo ocho meses de experiencia tras echarse al agua al escuchar un anuncio, Moussambani acabó con 1:52:72, una marca al alcance de cualquier nadador infantil de nivel medio. "Todos creen que el éxito es ganar una medalla, pero el mío fue presentarme a aquella carrera", dijo el actual entrenador del equipo de Guinea Ecuatorial.

Pekín 2008 - Michael Phelps y sus ocho oros - Natación

La mejor actuación de la historia en unos Juegos la protagonizó Michael Phelps en Pekín 2008, un nadador que se retiró con 23 oros olímpicos (y 26 mundiales), ocho de ellos en la capital china con siete plusmarcas universales incluidas.

Unos meses antes de ser 'pillado' fumando marihuana, la 'Bala (o el Tiburón) de Baltimore' ganó las ocho carreras en las que se inscribió: 200 libres (1:42.96), 200 mariposa (1:52.03), 200 estilos (1:54.23), 400 estilos (4:03.84), 4x100 libres (3:08.24), 4x200 libres (6:58.56) y 4x100 estilos (3:28.34). La única plusmarca mundial que se le resistió fue la de 100 mariposa (50.58 a 18 centésimas de la marca de su compatriota Ian Crocker que batiría en 2009).

Michael Phelps es quizá el mayor mito de los Juegos Olímpicos / EFE

En esa primera semana de Juegos en la que la natación cierra las jornadas a la espera de que el atletismo reine en la segunda, Phelps paralizó el deporte mundial cada vez que se zambulló para escribir una página que muy difícilmente podrá ser superada o igualada. ¡Un mito viviente de los Juegos!

Londres 2012 - Usain Bolt - Atletismo

Usain Bolt no perdió ninguna final en la pista en unos Juegos Olímpicos, algo que no puede decir ningún corredor. Ganó las nueve que disputó en 100, 200 y 4x100 metros para convertirse en nonacampeón, un honor que perdió por el positivo de Nesta Carter, uno de sus compañeros en el relevo corto en Pekín 2008. De hecho, el único que le ganó fue el triniteño Rondel Sorrillo en las series de 200 en Pekín (20.58 a 20.64).

Usain Bolt, un mito del deporte mundial / EFE

Bolt llegó a tierras brasileñas al borde de los 30 años y con seis oros olímpicos a sus espaldas, aunque en 2017 perdería el citado de 2008. El objetivo era el tercer triplete en la pista y lo logró con suficiencia: 9.81 en 100 metros (ocho centésimas menos que el tramposo Gatlin), 19.78 en 200 (superó por 24 centésimas a un gran competidor como De Grasse) y 37.27 en 4x100 metros junto a Asafa Powell, Yohan Blake y Nickel Ashmeade.

El 'Relámpago' colgaría las zapatillas tras acabar tercero en 100 metros en el Mundial de Londres 2017 (ganó Gatlin, una vergüenza para el deporte) y ver cómo una caída del testigo descabalgaba a Jamaica de las medallas en el relevo corto. Es el último mito olímpico del atletismo.