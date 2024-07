Yulenmis Aguilar: el refuerzo de última hora

Yulenmis Aguilar soplará las 28 velas en París, unos pocos días antes de su debut en el lanzamiento de jabalina. La atleta, nacida en Bayamo, Cuba, llegó a España a finales de 2020, dejando atrás un pasado en su país por un lado brillante, siendo campeona nacional y batiendo un récord del mundo de edad juvenil, y por otro, devastador, con secuelas psicológicas, con una depresión, y físicas. Cuando en A Coruña se puso en manos de Raimundo Fernández, no se sabía hasta dónde podría llegar. Pero resurgida de sus cenizas, no solo recuperó su nivel, sino que mandó más lejos que nunca la jabalina, mientras esperaba la nacionalidad, que le fue concedida por carta de naturaleza en pasado mes de abril.

Para confirmar su presencia en París tuvo que esperar hasta el último suspiro. Porque no tenía la mínima A por solo diez centímetros (lanzó 63,90 metros y era 64) y pocos puntos en el ranking de World Athletic por una lesión de hombro que prácticamente no le dejó competir en invierno. Su pasaporte pasaba por el Campeonato de España, en el que tenía que ganar con una buena marca que le ayudara a escalar posiciones en el ranking. Se llevó el oro con 59.85 y subió a la posición 29 de las 32 que otorgaban la clasificación.

En París su objetivo es estar en la final, entre las ocho mejores. Todo dependerá de cómo responda su hombro. En el Campeonato de Europa con el que debutó con la selección española se quedó a las puertas con la novena plaza. Su mejor marca (64,17) dio medalla en el último Mundial. Así que primero tiene que pasar la calificación (7 de agosto), después pasar a la mejora (10 de agosto) y por último, soñar.

No son los primeros Juegos de Yulenmis, que ya estuvo en Río 2016, aunque compitiendo bajo la bandera cubana. Con tan solo 20 años, se quedó lejos de su mejor rendimiento. No pasó de la barrera de los 55 metros (54.95) y acabó vigésimo novena. La cita de Tokio se la perdió porque, recién llegada a España, no tenía la nacionalidad.