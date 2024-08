Recibimiento de oro en Mallorca para la medallista de plata del 3x3 Juana Camilión

“Campeona, campeona” y “Juanita, Juanita”, fueron los gritos que retumbaron este martes, a primera hora de la tarde, en la terminal de llegadas de Son Sant Joan para romper el habitual trajín de turistas que acaban de aterrizar en Mallorca para pasar sus vacaciones de agosto.

El motivo de tanta expectación estaba más que justificado. La primera medalla olímpica mallorquina en París 2024 llegó a casa con una presea de plata que colgaba del cuello de Juana Camilión quien, acompañada por sus padres, tíos y primos, fue recibida por medio centenar de personas en el aeropuerto.

Felicitaciones, abrazos y alguna lágrima de emoción se desbordaron nada más aparecer la flamante subcampeona olímpica de baloncesto 3x3 con España, que menos de 24 horas antes había disputado la final frente a Alemania (16-17) en La Concorde parisina, tras dejar atrás la cinta de recogida de equipajes.

Obsequio

Además de amigos y compañeras de su etapa formativa en el CB Es Molinar y Bahía San Agustín, tampoco quisieron perder la ocasión de felicitar a Camilión autoridades y representantes institucionales.

Amigos, familiares y compañeras de Juana Camilión posan junto a la subcampeona olímpica y su medalla de plata. / B. Ramon

El director general d’Esports del Govern, Joan Antoni Ramonell, además de Juanjo Talens, presidente de la Federació de Básquet de les Illes Balears, obsequiaron a la base de 25 años con una litografía enmarcada conmemorando su éxito en la capital francesa.

“Todavía no me lo creo”

“Siento la euforia y el cariño de toda la gente que ha venido. Todavía no me lo creo. No han pasado ni 24 horas y sigo en shock”, pronunció la argentina afincada en Palma nada más pisar la isla.

Rodeada de los suyos, Camilión se mostró sorprendida por el eco que ha generado su éxito y valoró positivamente la experiencia olímpica. “Las sensaciones fueron buenísimas porque no teníamos expectativas, veníamos a disfrutar de los Juegos y a ver hasta dónde llegábamos", apuntó.

"Se dice fácil conseguir una plata olímpica, pero todavía no me lo creo. Es un orgullo haber podido compartir la pista con Vega, Sandra y Gracia”, indicó en referencia a sus compañeras del cuarteto español.

Emotivo recibimiento a Juana Camilión al aeropuerto de Palma tras lograr la playa en los Juegos de Paris. / B. Ramón

Para Camilión este hito marcará un antes y un después en la joven modalidad del baloncesto en formado tres contra tres. “Esta medalla significa muchísimo por la repercusión que ha tenido a nivel mundial. Mucha gente se ha enganchado y será un buen ejemplo para niñas que están empezando para que crean que también se puede llegar a unos Juegos jugando a 3x3”, finalizó.