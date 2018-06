O adeus de Zidane

Que semana! Zidane deixou o posto de adestrador no Real Madrid. E claro, é do único que podemos falar. Vaia, non é exactamente así, tamén Mariano Rajoy deixou de ser presidente e Pedro Sánchez fíxose presidente. Foron uns días trepidantes, estraños, cheos de convulsións, onde apareceron as grandezas e as miserias que habitan no corazón de España. E non o digo pola cidadanía, con escoitar ás súas señorías na Cámara de Deputados, abonda para decatarse dos odios e rancores que aínda planean polas mentes e os corazóns de moitos deputados e moitas deputadas. Pero non se trata de falar do que xa vostedes viron, oíron e analizaron, senón de falar do futuro. Tampouco agora a noticia está en quen vai ser ministro, que tamén, nin sen van ser todos do Partido Socialista ou non, que tamén, pero creo que o verdadeiramente importante é saber que vai pasar nos próximos meses, ata que se convoquen novas eleccións xerais. Ao meu entender este goberno durará como moito entre 18 e 24 meses. Non creo que dure menos, porque aos que apoiaron a moción de censura convenlles que varias eleccións autonómicas e municipais que están no horizonte se celebren con eles no poder. E tamén porque daría unha sensación de inestabilidade enorme. Hai que pensar que o primeiro éxito da moción de censura é que a Bolsa subiu e que a prima de risco non se despromou. Daquela, e tendo en conta que as reaccións en Europa e no mundo ao sucedido non foron dun alarmismo enlouquecido, hai que sacudirse os fantasmas do medo. Os presupostos aprobados son os que son, e con eles é cos que hai traballar. Pero hai cousas que non afectan aos cartos que si se poden facer para desatascar algo o panorama. Poñamos un caso, pódese derogar a lei mordaza, pódense quitar unha chea de condecoracións dadas a miserables durante este tempo, pódense ampliar os obxectivos de problemas como a violencia de xénero ou os desafiuzamentos, pódense facer moitas cousas que non van arruinar ao país polo seu custe económico. Recuperar devagar a dignidade da lei de Dependencia, da sanidade, do ensino. Non solucionalo, pero ir poñendo as bases para facelo. E logo están os reais decretos, que poden dar moito xogo a un goberno tan feble. O que temos que quitarnos é o susto. O que vai suceder é unha incógnita, pero sempre é así en política. Agardemos un pouquiño a ver que sucede. Agardemos tamén que o Partido Popular se refaga e iso permita que non adopten unha oposición de trincheira, e que Rivera se relaxe, e que todos en xeral acouguen as súas ideoloxías particulares e pensen no ben do Estado. Sei que é moito pedir nunha terra que sempre andou metida en guerras fratricidas, pero é o que toca. Ter temperanza e paciencia. Con temperanza e paciencia non hai man dura, nin man branda, simplemente hai unha mellor democracia. E logo está Galicia. Lamento que Mariano Rajoy non mirase máis para Galicia durante estes anos, sendo el galego. Ao mellor é unha impresión miña pero creo que puido facer moito máis pola súa terra do que fixo. Mais, deixemos a crítica e sexamos correctos, son tempos de despedidas e de chegadas. Desexo que os que se van sexan felices á súa maneira e que os que chegan cando se vaian tamén o sexan. Agora, non lles toca máis que traballar como bestas para sacar a súa nación adiante. E Zidane, ti tranquilo, eh, que non che han faltar ofertas.