Soy profundamente ignorante en este tema, pero atisbo algo del alma femenina que me congratula enormemente. Vivía en Barcelona cuando supe que chicas y señoras del Opus Dei, relacionadas con la iglesia de Montalegre, iban a domicilios de mujeres mayores necesitadas e impedidas a asearlas, peinarlas y cosas así, todo gratis, en plan de fina caridad. Ahí quedó adormecido ese detalle hasta que hace poco, visitando a unos amigos del alma que ahora con mucha dificultad pueden moverse, al comentarles que en mi reciente estancia con mi hermana mayor un día me pidió que la llevase en coche a la peluquería, la buena de Margot me suelta: -Antes yo iba cada semana, pero aquí me tienes, a mis 84 años, elegantemente despeinada? Me eché a reír por la ocurrencia del elegantemente despeinada, por lograr conjugar en tal expresión la finura del adjetivo elegante con el hecho de estar despeinada, y así nos divertimos una rato. Al marcharme le di un par de besos en las mejillas, pero añadí un tercero en la frente, cerca de donde le arrancan mechones de las canas que enseñorea la cabeza privilegiada de una mujer, esposa y abuela, que echa de menos sus visitas semanales a la peluquería.