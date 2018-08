A una amiga le diagnosticaron hace unos meses una seria enfermedad. Por el estadiaje de la misma y por sus características, digamos que la cosa no pintaba bien del todo. Como muchas otras personas, se sometió a los tratamientos oportunos y, a día de hoy, los resultados son muy esperanzadores. Se siente fenomenal, y los parámetros clínicos actuales son francamente buenos. En el cáncer -esa es la patología, en una de sus múltiples caras tan poliédricas y diferentes- es difícil muchas veces hablar de curabilidad absoluta, pese a los grandes avances en muchos de los procesos contemplados en dicho ámbito clínico. Pero las cosas, por ahora, van francamente bien.

Ella sin embargo sabe que, exactamente igual que usted y que yo, que todos, vive una particular cuenta atrás hacia un día en el que, simplemente, ya no estará presente de forma física. Quedarán recuerdos sobre ella en el corazón de los que la sobrevivan, exactamente igual que me ocurrirá a mí y a usted. Pero ¿sabe?, lo bonito ahora es que mi amiga ha vuelto a conquistar el terreno de la completa incertidumbre sobre cuál será ese día. Por ahora, le han levantado la condena a la certidumbre absoluta a ser consciente de tal fecha, quizá a seis meses o a un año o dos vista. Mi amiga ya no tiene un motivo tan concreto sobre su propio final. Y eso nos colma de alegría.

En cualquier caso, les he presentado la historia de mi amiga para focalizarme en otro aspecto de la misma. Y es que ella, hace unos días, reunió a algunos amigos, simplemente para celebrar que se encuentra estupendamente. Nos dirigió unas breves y acertadas palabras, y habló de un antes... y un después. Y esto es de lo que les quiero trasladar, porque es lo que más me interesa.

Contaba que, cuando conoció la mala noticia, se dedicó a pensar en el después. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué le ocurriría? ¿Todo iría mal? Pero, enseguida, pasó al antes. Y fue entonces cuando, en esos días de analíticas, TAC y momentos previos al tratamiento, se dio cuenta de que su vida se resumía en unos sesenta años maravillosos. Buena gente, momentos mejores y peores, pero con un balance fantástico, y mucho cariño y amor. Se dio cuenta de que el antes había merecido verdaderamente la pena. Y eso le dio mucho sosiego.

Con el curso de los acontecimientos, y los buenos resultados encadenados de varias de las pruebas a posteriori del tratamiento, esa reflexión profunda sobre el antes fue abriendo paso al después... Proyectos que estaban ahí y que había que desarrollar ya, nuevas posibilidades tras una casi recién estrenada jubilación... y mucho más.

Mi amiga se dio cuenta de que, además, todos los que estaban allí y que pertenecían al "antes" podían continuar en el "después". Y, por encima de todo, se sintió profundamente dichosa.

Esto es lo que les quiero transmitir. Déjense de mandangas y sean verdaderamente conscientes del momento que les toca vivir: el presente. Esto muchos lo interpretan en términos de desfase y de vivir rápido, en los términos en los que hablaba yo en una de las columnas de las pasadas semanas. Craso error: vivir cada momento significa saborearlo, precisamente, con lentitud. Suavemente. Ser conscientes del momento del cono del espacio-tiempo en el que estamos presentes y en el que, de forma casi mágica, coincidimos con otros seres humanos con tantas incertidumbres, imperfecciones y retos como nosotros mismos. Si así lo asumimos, la existencia se torna en una infinita oportunidad de momentos para ser felices y ser generosos en transmitir esa felicidad a los demás, por encima de cualquier otra cosa. Y todo ello a pesar de que la Naturaleza se haya empeñado en regalarnos solo ochenta o noventa años. Para mí, desde hace mucho tiempo, eso es lo más importante. Tratar de ver el yo como parte de un todo del que ustedes también forman parte, entendiendo que uno no puede ser feliz si a su alrededor solo hay tristeza y miseria, del tipo que sea.

Un antes y un después es lo que perciben muchas personas que han pasado por una situación límite, empezando a ver las cosas de otra manera tras sobrevivir al hecho de tenerlo todo perdido. Ya les he hablado de mi percepción sobre esto a partir de experiencias de voluntariado en servicios sociales o a bordo de una ambulancia. Un antes, y un después. El mismo sentimiento que ahora tiene mi amiga. Un renacimiento personal. Una brecha profunda en el presente, que rompe una dinámica, para ser reconstruida a posteriori con muchas más ganas y alegría todavía...