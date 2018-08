O problema é a tumba

Parece ser que o de Franco vai arriba, en todos os aspectos, e que será cuestión de días a lei que impedirá que sigan os seus restos na Basílica que mandou erixir el mesmo en Cuelgamuros, que por man de obra non ía quedar. Desde o momento en que o coñecido como Valle de los Caídos pertence a Patrimonio do Estado, o normal é que este decida que ten ou deixa de ter dentro das súas propiedades. Claro que a normalidade ten unha aplicación un tanto anormal en España. O normal en calquera parte do mundo ao que aparentemente pertencemos é que un ditador como Franco -o que fisicamente queda del, que debe ser pouco, porque xa en vida moito non era- descanse, se iso é posible, nun panteón familiar, sexa pequeno ou grande, e non nun monumento, por feo que sexa.

O que pasa é que a España todo chega tarde, mal e arrastro, desde as ideas da Enciclopedia e da Revolución Francesa, ata a revolución industrial, a liberalización das enerxías e da telefonía, e sempre sufrindo unhas adaptacións que capaban o seu lado positivo (como podemos comprobar en peto propio nos dous últimos exemplos). Así, o de que a instauración dunha democracia supoñía a derrogación de leis e institucións da ditadura precedente, e o control do proceso de descontaminación, aquí fíxose iso que de pequenos chamabamos "juego revuelto", que era empezar de novo de cero como se non pasara nada pese a, efectivamente, pasara algo que invalidaba o propio xogo. Outra cousa muy española y mucho española é adoptar unha medida sen pensar demasiado nas consecuencias, unha característica que aquí vendemos como a virtude do enxeño e da imaxinación e noutras partes consideran o vicio de improvisar. O problema non é sacar a Franco do Valle de los Caídos, senón que facer co Valle sen Franco. Ata agora tiñamos unha especie de monumento-demostración comercial sen compromiso das posibilidades do formigón armado, que non servía para nada, era carísimo de visitar, e debía supoñer unha chea de cartos para o erario público. A partir de agora temos o mesmo, pero por riba anunciado en televisión, situado no foco de atención mediática. É dicir, algo haberá que facer con el. Ese clásico dos 80-90, o magno continente que non hai quen encha de contido (desde a Cidade da Cultura ata a Cidade das Artes e das Letras de Valencia, a da Imaxe...).

Ciudadanos, ese partido patriota, propón convertelo en Arlington, o cemiterio militar próximo á cidade de Washington onde repousan veteranos de todas as guerras. Creo que o concepto de guerra en EEUU é un pouco distinto ao de aquí, e o do cemiterio, tamén. España non fixo guerra ningunha para liberar a ninguén, que eu saiba, senón en xeral para o contrario ou para manter os privilexios dos que non tiñan que ir pelexar. E todo o mundo quere ter os seus mortos cerca. E máis os que os tiveron e os teñen nas beiras das estradas ou no medio dos montes. Podíase, iso si, facer unha especie de memorial da propia construción do Valle -é dicir, dun campo de traballo forzoso para prisioneiros-, ou da Guerra Civil en xeral. Pero non vexo preparada nin á sociedade, nin á opinión publicada, nin sequera aos teóricos expertos, para afrontar ese reto. Así que quizais a solución é facer como fixeron os romanos (máis ou menos contemporáneos) co Circo Marcello (da época romana-romana): ilo convertendo en vivendas, reaproveitando material e reutilizando espazos. Polo que sei, a Serra de Madrid é unha zona residencial moi cotizada.