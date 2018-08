Una frase solo es una frase, dice Calvo

El gobierno de Sánchez, nacido de una moción de censura oportunista y con los apoyos de independentistas y un grupo de erráticos demagogos dirigido por un charlatán hoy flamante nuevo rico, es incapaz de dirigir la política interior y exterior del Estado y quiere distraer a la opinión mientras llega 2020 y con suerte aumenta su exiguo bagaje de 85 escaños. Lo que en realidad hace Sánchez es abrir frentes graves y de delicada gestión sin saber cómo cerrarlos. Le ocurrió con la política de inmigración, con el techo de gasto y los presupuestos, le ocurre ahora con el asunto, especialmente serio, del magistrado Llarena o con el traslado de los restos de Franco.

Y, por supuesto, le ocurre a diario con el conflicto con la Generalitat catalana que va ganando la partida gracias a la inacción del gobierno y a sus frecuentes desaciertos. La Generalitat desprecia el Consejo de política fiscal y financiera, el lugar en el que todas las comunidades autónomas debaten y deciden en pie de igualdad y con publicidad, porque el gobierno le ha abierto las puertas de la bilateralidad, el marco en el que trata de igual a igual con el Estado sin molestos testigos y competidores. En la producción de desaciertos en lo tocante a la Generalitat hay uno reciente de la vicepresidenta Calvo que merece atención aparte. Como saben, hace unos días Torra, representante ordinario del Estado en Cataluña, arengaba a los manifestantes ante la cárcel que habitan los exconsejeros de Puigdemont, diciéndoles que había que atacar al Estado. No es la primera ni será la última deslealtad verbal de Torra con el Estado constitucional, con sus poderes y órganos constitucionales, con el jefe del Estado, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la democracia española, con España, en fin. Torra puede parecer un sujeto disparatado pero no lo es, es un político independentista que prosigue en su camino mientras no encuentre freno. Pues bien, la vicepresidenta salió a la palestra para decir que la frase inaceptable de Torra no atacaba al Estado porque una frase no es un hecho jurídico, tal cual. Y, faltaría más, ha arremetido contra PP y C´s por criticar la inacción socialista ante la arenga de Torra. Lo de Torra no es la opinión de un ciudadano cualquiera en un momento dado o en una columna periodística. Es la arenga del presidente de Cataluña ante un auditorio al que quiere animar a atacar al Estado, a debilitarlo, a erosionarlo, a romper su integridad territorial. Esa frase es un acto de promoción más de un movimiento sedicioso o rebelde que sigue en pie y que veremos cómo continúa. Para que fuese un acto jurídico punible no habría más que tipificarlo penalmente lo cual podría llevarse a cabo democráticamente con toda tranquilidad si hubiera voluntad de hacerlo. No es una simple frase inaceptable sino parte de un discurso amenazante para el Estado constitucional aunque Calvo no lo entienda así. Por ese discurso corrosivo en el sistema educativo catalán y en los medios públicos estamos donde estamos. Si esta frase se hubiera pronunciado hace seis o siete años podría comprenderse la reacción timorata de la vicepresidenta, pero después de todo lo ocurrido sus palabras son, cuando menos, preocupantes. Los socialistas criticaban a Rajoy por responder al independentismo solo con instrumentos jurídicos sin dar respuestas políticas. Pues bien, el gobierno de Sánchez que no iba a judicializar las relaciones con la Generalitat, acudirá o ya ha acudido al TC por el asunto de las embajadas y por la reiteración de declaraciones de soberanía. Respuestas jurídicas, como las de Rajoy que culminaron en otra, el 155. Las respuestas políticas de Sánchez, sonrisas, buen rollito, silencio y más silencio ante las deslealtades. Y Calvo remata con eso de que una frase es solo una frase. Y Torra y los suyos frotándose las manos.