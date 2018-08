Torra llama a "atacar al Estado" y Sánchez calla

Nadie que esté en sus cabales y que mire las cosas con un mínimo de objetividad puede sostener seriamente que en España no hay libertad de expresión. La recuperación de la democracia que supuso la Constitución de 1978 trajo consigo del derecho fundamental de "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".

Precisamente haciendo uso de esa libertad constitucional el presidente de la Generalitat, Torra, afirmó, en un homenaje al que fue conseller de Interior, Forn, "vamos a atacar a este Estado español injusto".

Las reacciones por parte de los constitucionalistas, sean políticos o periodistas, no se hicieron esperar. Hubo quienes, como Pablo Casado en nombre del PP y Albert Rivera en el de Ciudadanos, consideraron procedente iniciar los trámites para una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pablo Casado afirmó que "O el Gobierno de España pone freno a estas cuestiones, o el PP solicitará la activación del 155", añadiendo que el separatismo ya ha demostrado que "cumple" con sus amenazas de vulnerar la Ley. Por su parte, Albert Rivera reclamó a Pedro Sánchez que enviara un requerimiento formal al presidente de la Generalitat para comprobar si está dispuesto o no a acatar el ordenamiento legal. Cosa que, como es sabido, supone el paso previo para activar el citado artículo 155.

Entre los periodistas merece especial mención, a mi modo de ver, Luis Ventoso, el cual en su artículo en ABC, titulado ¿Puede decir lo que quiera?, sostiene que el presidente de la Generalitat no puede atacar al Estado justamente porque en su condición de mandatario de una Comunidad Autónoma está obligado por ley a representarlo y defenderlo.

¿Y cómo ha reaccionado el Gobierno de España? Su portavoz, la vicepresidente, Carmen Calvo, se ha limitado a decir que, si bien "es una frase inaceptable", "con frases no se ataca al Estado", añadiendo que el PP y Ciudadanos tienen un discurso radical inentendible y que deberían mostrar lealtad al Gobierno.

No estoy seguro de que las palabras de Torra deban llevar al inicio de los trámites para aplicar nuevamente el artículo 155. Tal y como es entendida por la jurisprudencia española la libertad de expresión, los tribunales podrían amparar las palabras de Torra bajo el amplísimo manto de esa libertad constitucional.

Coincido con Luis Ventoso en que un presidente de una Comunidad Autónoma, por mucha Cataluña que sea, viene obligado a defender la Constitución y, por tanto, la actual estructura territorial del Estado español de la que forma parte el ente público Generalitat de Cataluña. Pero todos recordamos la singular, y muy probablemente ilegal, toma de posesión de Torra por lo que bien podría sostenerse que de aquellos polvos estos lodos.

Lo que no comparto en absoluto es la sorprendente respuesta de la portavoz del Gobierno socialista. No hace falta que la lumbrera Calvo nos recuerde que con frases no se ataca al Estado. Aunque menos preparados e inteligentes que ella, hasta ahí llegamos sin que haga falta que enfatice lo obvio.

A mi juicio, la cuestión no está tanto en lo que haya dicho Torra cuanto en si el presidente del Gobierno de España debe quedar callado o hacer uso también de su libertad de expresión para responderle lo que esperamos los gobernados.

En su libro titulado El orden del día, Éric Vuillard, premio Goncourt 2017, relata una conversación entre el canciller de Austria Kurt von Schuschnigg y Adolf Hitler, en la que el Führer le grita que la "contribución de Austria a la historia alemana es nula" y le exige que firme un documento que supondrá la claudicación de Austria. El canciller austriaco le confiesa a uno de sus colaboradores que se sintió insultado, a pesar de lo cual no se marchó, no dio muestras de la menor indignación, limitándose a fumar pitillo tras pitillo. Todos sabemos lo que pasó después.

Y es que cuando el que tiene que defender a su país, en este caso a España, se queda callado como Sánchez, y deja en manos de la portavoz de su gobierno que salga al paso de la afrenta independentista con una frase tan obvia que resulta una mamarrachada, no puede extrañarse de que una buena parte de los españoles nos sintamos decepcionados y que lamentemos una vez más que nuestro presidente no pueda estar a la altura de su cargo porque los separatistas catalanes lo tienen cogido por los "cataplines".