Contan que cando Emmanuel Kant daba clases en Koenigsberg, durante un exame oral preguntou a un dos seus alumnos cal era a verdadeira causa do fenómeno da aurora boreal. O estudante, tomouse o seu tempo e acabou por confesar que "sabíao, sabíao, pero esquecéuseme". Ao que Kant, retrucou imperturbable: Pois é un olvido imperdoable, porque é vostede o único home no mundo que soubo isto algunha vez. Esta anécdota, tan frecuente nas clases e tan vivida por centos de mestres nalgunha ocasión referida a calquera pregunta de calquera materia, non tería máis importancia para nós senón fose que na actualidade este tipo de situacións se retransmiten por televisión ou polas radios case todos os días. O caso dos tertulianos é máis que chamativo. De súbito, estas persoas opinan e saben de todo. Non só de política. Saben de deporte, de ciencia, de submarinismo, de cociña, de terrorismo, de transportes, de filosofía, de dereito, de arte moderno e de arte rupestre, de economía, de venta de coches, de venta de pisos, de seguridade nacional, local e internacional, de Europa, Asia, África, América e Oceanía, e se me apuran da Antártida e, por suposto, da Lúa e de Marte e da posible vida en outras galaxias. Non parece moi crible pero, se cadra, é que os tertulianos son os novos homes e mulleres do Renacemento contemporáneo. Claro que nunca poderán dicir o que dixo Pericles cando os seus conselleiros, no leito de morte, loaban os seus triunfos e méritos como xestor da cidade: "Non estou orgulloso desas cousas, moitas delas dependen da sorte. Do que si estou orgulloso é de que ningún ateniense tivo que chorar pola miña causa a un parente seu". E nunca compararse a Pericles porque endexamais serán os protagonistas da historia senón os cotillas da historia. Na antiga Hélade os nosos tertulianos tan só crearían opinión nas tabernas de Corinto, de Tebas ou de Esparta. Así que agora temos que ver en directo a estes novos tabernarios televisados e radiados para cansazo do noso cerebro e da nosa paciencia. Din que a xente perde moito tempo cos programa do corazón, e dou fe de que é así. Todos sabemos isto. Mais tamén se perde moito tempo coas tertulias de actualidade, porque onde realmente se encontra a formación dunha opinión propia é lendo e gozando do estudo da filosofía, da arte, da ciencia, da cociña, do humor, de xeografía e da astronomía, entre outras materias pracenteiras. O interese polo saber é un gozo non só intelectual senón vital. Adquírese unha enerxía que dificilmente pode ser comparable con calquera outra sensación de plenitude. Nunha ocasión, un político importante da cidade preguntoulle ao filósofo estoico Dióxenes, por que comía no medio da praza, algo que estaba moi mal visto naqueles tempos. Ao que o sabio respostou: "Porque teño fame aquí, no medio da praza". Conto esta anécdota para xustificar este artigo. Porque tiña que falar hoxe dos tertulianos? Porque tiña necesidade de facelo aquí, neste xornal, "á vista de tanta xente", que diría a canción.