Todos los holocaustos

Buenos días, señores y señoras! Fenece agosto, y la próxima vez que nos veamos ya no será en ese mes, icono del verano. Pero la estación seguirá ahí, dando guerra hasta el tiempo de equinoccio. Espero les haya bien en este tiempo, y que siga siendo así en lo sucesivo.

De lo que no cabe duda es de que, si les va bien, es que son un poco privilegiados. ¿Por qué? Pues porque esta Humanidad nuestra ha ido goteando, yo diría que casi desde siempre, historias de grupos humanos a los que, precisamente, no les va nada bien. Verdaderos holocaustos cotidianos, con los que convivimos casi sin darnos cuenta, pero que van engrosando el suma y sigue de una cuenta tan ominosa como real. La cuenta de la vergüenza colectiva de verdaderos crímenes masivos, que muy pocos se atreven a cuestionar.

Si les hablase ahora mismo del Holocausto nazi, de ese con mayúscula que supuso una verdadera política de exterminio contra judíos y contra diversas minorías o personas con determinadas y variadas características, estarán de acuerdo conmigo en lo grave que fue. El haber pasado décadas y décadas no ha suavizado ni un ápice la profunda desazón y el horror que nos causa sólo su recuerdo. Cuanto más leemos y profundizamos en ello, más nos cuestionamos cómo pudo haber ocurrido. Y, sin embargo, así fue.

En la historia hubo -y hay- muchos más holocaustos. Cuando yo estaba en Guatemala, expertos y activistas en derechos humanos me recordaron en bastantes ocasiones que lo ocurrido en el país fue mucho más terrible que lo acaecido en otros lugares de América, como Argentina o Chile. Es evidente que el daño a un único ser humano ya es terrible, y que estos macabros acontecimientos no pueden ser medidos de forma cuantitativa, pero fíjense en que los números cantan... El programa de construcción de aldeas-modelo y la política de tierra quemada llevada en Guatemala, con responsables con nombres propios, se llevó por delante la vida de muchas decenas y decenas de miles de personas. Absolutamente terrible.

Hoy sigue habiendo holocaustos, aunque se disfracen de otra cosa, o se hable poco de ellos. Países con los que hacemos bienintencionados negocios sobre moquetas y en salones nobles siguen masacrando a minorías, o a sus propios ciudadanos por muy diversos motivos. Y hay grupos humanos, como el de los Rohinyá, que lo están pasando verdaderamente mal. Hoy siguen muriendo personas mientras los demás miramos para otro lado. En algunos casos existen verdaderos "pogroom", organizados desde despachos oficiales o desde oscuros intereses de todo tipo, para cargarse a grupos humanos que molestan. Y, lo peor, es que muchas veces sigue habiendo impunidad.

Esa es la sensación que tengo estos días, como siempre, cuando leo determinadas noticias. Mientras, la vida sigue y parece que lo más importante es otro tipo de temática. Pero no. Este es el núcleo duro de nuestra propia labor como Humanidad: la de procurar un planeta lo más vivible posible para el mayor número de personas que se pueda. Todo lo que hagamos que no esté inspirado por ello será, antes o después, un gran fracaso. Porque, ¿saben?, las sociedades valladas con alambre de espinos electrificado, para separar a los privilegiados de los que no lo son, siempre acaban explotando de alguna manera. Se lo digo yo, que he visto partes de alguno de esos procesos de primera mano.

Y, en esa línea, y ligando con otra de los temas con los que lidio en estos días, dan miedo las nuevas brechas que el propio progreso tecnológico, en vez de suavizar, crea, estratificando la sociedad y dejando al margen a muchos, que se convierten así en potenciales víctimas de nuevos fenómenos de exclusión colectiva. El otro día debatía sobre ello con un empleado de una de las nuevas enormes multinacionales de la información, que encima quería justificarme algo así como la necesidad de que la sociedad pueda ser así articulada naturalmente desde las mismas, por encima de otro tipo de orden. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, pero les aseguro que salí perplejo y con cierto temor... Y es que, no se engañen, el impresionante acopio de datos sobre nosotros y la confianza casi ciega en sistemas y métodos cibernéticos, muy ligados a ciertas corporaciones con poder omnímodo, no nos saldrán gratis. Y, quizá, no nos están saliendo ya.