El lenguaje político y los 'zascas' en las redes sociales

El lenguaje político al uso revela la distancia entre lo que se dice y la realidad, tampoco es un ejemplo de academicismo y, en algunos casos, carece de modales. Se advierte, curiosamente, cómo caracterizadas "figuras", ahora convertidas en autoridades, han perdido el don de la mesura para entregarse a la descalificación. Ante el asombro ciudadano se constata cómo los políticos abaratan su palabra con un relato en el que su lenguaje versuto ha ganado el pulso a la realidad, demostrativo de que las ideologías no son aconsejables para encauzar la razón, so pena de querer ocultarla. Resulta difícil envolver en el celofán de convencimiento, que se hace lo que no se hace. En el Parlamento Gallego es dable elogiar la ponderación de los portavoces Puy y Leiceaga, popular y socialista, respectivamente, que priman sobre el resto. En Marea, Villares asaetado por sus "confluyentes" perora como alma en pena y, en el BNG, Ana Belén Pontón mira de reojo a Beiras sin espacio para el guión de sus sueños, convencido de que la humanidad lo está esperando. En el ámbito coruñés, el gobierno de Marea Atlántica se pierde en disertaciones teodiceas que no consiguen resolver problemas crónicos de singular calado: la Intermodal, imprescindible para afrontar la nueva fachada marítima; qué clase de AVE llegará a La Coruña y si se han hecho las previsiones urbanas necesarias: dónde ha quedado el proyecto de "humanizar" los accesos a la ciudad todavía en estado de insuficiencia; qué hay del área metropolitana y si la política de menudeo, para la adjudicación directa, responde a quienes se presentaron como "purificadores" de la regeneración, rodeada de mensajes hiperbólicos, devueltos con zascas en las redes sociales. Es el producto de la incoherencia de defender una cosa y denunciarla en los demás.

Otrosídigo

El abandono, la degradación urbana, afecta a nuestra calle Real, la "calle del mundo", donde el cosmopolitismo adorna la espera hablada de los coruñeses y refleja cómo el ambiente herculino es el afrodisíaco que excede a cualquier alcaloide. Para ser bienvenidos hace falta ser bien hallados. A través de la opinión pública, se observa que el mal coruñés se padece en otras ciudades como Santiago y Ferrol, gobernadas asimismo por "confluyentes" de En Marea, como si fuera el abandono su marca identitaria.